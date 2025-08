Sfida mondiale di matematica: sul podio due studenti dell’Università di Udine

La gara internazionale di matematica in Bulgaria.

Lorenzo Carrara e Nicolò Pelizzoli, giovani studenti dell’Università di Udine, hanno ottenuto la medaglia di bronzo alla 32esima edizione della gara internazionale di matematica per universitari (IMC), che si è svolta nei giorni scorsi in Bulgaria. Carrara, al secondo anno, e Pelizzoli, al terzo, frequentano il corso di laurea in Matematica e sono allievi della Scuola superiore “di Toppo Wassermann” dell’Ateneo friulano.

Alla competizione, organizzata quest’anno dal University College di Londra e ospitata dall’American University di Blagoevgrad, hanno partecipato circa 450 studenti provenienti da tutto il mondo. La competizione si è articolata in due giornate intense, durante le quali i partecipanti hanno affrontato cinque problemi in sei ore per ciascuna giornata.

La squadra UniUd alla gara di matematica.

Il team dell’Università di Udine, oltre ai due premiati Carrara e Pelizzoli, era composto da altri cinque studenti di Matematica del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche e anch’essi allievi della Scuola superiore: Francesca Busato, Gaia Fuselli, Riccardo Bolis, Tommaso Ulian e Alessio Goi. La squadra è stata coordinata dal professor Stefano Urbinati, con l’assistenza del dottorando Alberto Cagnetta.

“È stata un’esperienza bellissima – ha commentato il professor Urbinati – sia per noi accompagnatori sia per gli studenti. Un’atmosfera capace di coniugare competizione e festa, tutto grazie alla matematica”.

Da sinistra Nicolò Pelizzoli, Francesca Busato, Alessio Goi, Gaia Fuselli, Riccardo Bolis, Lorenzo Carrara, Tommaso Ulian, Stefano Urbinati, Alberto Cagnetta.