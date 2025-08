Cade mentre lavora su una barca: ferito un operaio alla Cimolai

L’infortunio sul lavoro a San Giorgio di Nogaro.

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, 4 agosto, intorno alle 15, alla Cimolai di via Majorana, azienda che opera nel settore delle costruzioni navali. Un operaio del 1983, residente a Fogliano Redipuglia, è rimasto ferito dopo essere caduto da una pedana da un’altezza di circa un metro, mentre stava effettuando interventi su un natante in costruzione.

L’uomo ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Palmanova per accertamenti e cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro per gli accertamenti del caso.