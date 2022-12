La visita di supereroi e Babbo Natale alla pediatria di Udine

E’ una visita speciale quella che oggi ha sorpreso i bambini del reparto di pediatria a Udine: supereroi, Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi sono infatti andati a salutarli e far loro gli auguri di Natale.

All’appello non mancavano Capitan America, Super Mario e il suo amico Luigi, Iron Man e pure Thor, che, assieme a tutti i protagonisti del Natale, si sono calati dal tetto del padiglione Petracco, per salutare i bimbi ricoverati e il personale sanitario, regalando anche ai piccoli che non potranno trascorrere a casa le festività un momento di magia e stupore. L’iniziativa è dell’associazione Abio, che da diversi anni è presente con i suoi volontari all’Ospedale di Udine, per rendere meno traumatica possibile la degenza ai piccoli pazienti e ai loro familiari. D’altronde, si sa, i supereroi hanno il cuore grande!