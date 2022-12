Boom di visitatori alla mostra di Artegna, la raccolta fondi è un successo

La mostra su Salgado ad Artegna.

Boom di visitatori per la mostra “Terra” dedicata al fotoreporter ‘umanista’ brasiliano Sebastião Salgado, allestita nel Castello Savorgnan di Artegna. Promossa da Gruppo 89, Ecomuseo delle Acque, CeVI-Centro di Volontariato Internazionale con la collaborazione del Comune di Artegna, la mostra ha visto la presenza record di 2.838 visitatori.

All’allestimento era collegata una campagna del CeVI a favore di un progetto di cooperazione solidale da realizzare in Bolivia. Grazie alle donazioni dei visitatori, sono stati raccolti 5.400 euro destinati alla comunità indigena rurale di Villaflor de Pucara, a 80 chilometri da Cochabamba, terza città boliviana. L’obiettivo è far sopravvivere la comunità, dotandola di strumenti teorici e pratici per affrontare le sfide del tempo preservando la sua identità e memoria storica.

Il progetto.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di acqua attraverso la perforazione di un pozzo e la realizzazione di un piccolo acquedotto comunitario con il miglioramento del sistema di irrigazione comunitario attraverso la riabilitazione di un bacino di raccolta dell’acqua piovana e la realizzazione di una rete idraulica per l’irrigazione tecnificata. Sarà realizzata inoltre una Casa delle Sementi per il recupero delle sementi autoctone con un’attività di riforestazione e gestione del territorio per frenare la degradazione del suolo e infine si promuoverà dell’agroecologia attraverso la formazione tecnica e la dotazione di input produttivi.