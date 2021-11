Il tamponamento fra due auto a Udine.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Udine. È successo alle 14.15 in viale Boccaccio, all’intersezione con piazzale Marco Davanzo.

Qui, per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento tra due auto. Ad avere la peggio è stato D.R.L., 79 anni, residente a Martignacco, che dopo l’impatto con la vettura condotta da S.P., 53 anni, di Udine, è stato portato in ospedale in ambulanza.

Sul posto si è verificato qualche disagio per la viabilità. Sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Udine.

