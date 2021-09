Riaperta oggi a Udine la via cittadina dopo i lavori.

Finiti i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido in via Grazzano a Udine. Da oggi, infatti, tornano a circolare le auto nella centrale via cittadina.

A “spostare le transenne” il sindaco Pietro Fontanini e il vice Loris Michelini davanti al Museo Etnografico, insieme con i tecnici del Comune. “Esattamente come fatto per altre vie della città come Poscolle, Gemona e Vittorio Veneto – spiegano Fontanini Michelini che detiene anche la delega ai Lavori Pubblici – abbiamo utilizzato una speciale resina per tenere insieme con maggiore stabilità i cubetti di porfido, sotto i quali è stato posizionato uno strato drenante. In questo modo – conclude – non ci saranno più cedimenti e i mezzi potranno circolare con maggior sicurezza”.

Prossimo step sarà il rifacimento di via Superiore. ” Complessivamente – conclude il sindaco – abbiamo speso 600 mila euro per riconsegnare alla città quattro vie in condizioni di sicurezza e decoro”.

