È ai domiciliari ma lo trovano a spasso per la città: arrestato per evasione

60enne arrestato per evasione a Trieste.

A Trieste, un uomo di 60 anni originario della provincia di Bari, sottoposto a detenzione domiciliare, è stato arrestato in flagranza di reato per evasione. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trieste-Via Hermet si sono presentati a casa sua per un controllo, ma non ottenendo risposta e ricevendo risposte vaghe al telefono, hanno avviato le ricerche.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo mentre camminava in strada, violando così le prescrizioni degli arresti domiciliari. È stato quindi arrestato e riportato al proprio domicilio, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.