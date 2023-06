Dal 10 giugno chiude Tonini Boutique.

Tonini Boutique, il rinomato punto di vendita nello storico Palazzo D’Aronco di Udine, chiuderà i battenti sabato 10 giugno.

Il negozio, gestito dalla famiglia Tonini – Grazia, Sergio e il figlio Mario – è stato una presenza importante nella storia commerciale della città per 53 anni. È stato un punto di riferimento anche per una clientela estera, grazie all’impronta di raffinata eleganza che i proprietari hanno impresso sin dall’inizio dell’attività.

L’avventura nel centro della città era iniziata come un negozio di fiori. Successivamente, nel 1983, il negozio si è trasformato in una boutique. Si tratta di una scelta difficile e sofferta dettata anche dal cambio dei tempi con le nuove generazioni scelgono altri canali per gli acquisti e alle spese divenute insostenibili.

Tonini Boutique ha lasciato un’impronta indelebile nella storia commerciale di Udine. Le sue grandi vetrine, i suoi allestimenti unici e l’eleganza che ha sempre esibito hanno affascinato residenti e visitatori per decenni, soprattutto durante le festività.