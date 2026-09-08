Torna Aperimaster all’Università di Udine: in vetrina 20 master e corsi post laurea

Giovedì 10 settembre a Palazzo di Toppo Wassermann l’aperimaster di presentazione dell’offerta formativa 2026-2027.

Sono 20 i master e i corsi post laurea attivati dall’Università di Udine per l’anno accademico 2026-2027 che saranno presentati giovedì 10 settembre in occasione del ritorno di Aperimaster, lo storico appuntamento dell’ateneo friulano dedicato alle opportunità di alta formazione.



L’incontro prenderà il via alle 17 a Palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine, e potrà essere seguito sia in presenza sia in diretta streaming. L’obiettivo è permettere a laureati, professionisti e interessati di conoscere più da vicino caratteristiche, contenuti e sbocchi professionali dei diversi percorsi formativi. Al termine delle presentazioni è previsto anche un momento conviviale, durante il quale sarà possibile confrontarsi direttamente con docenti e referenti dei corsi.

Dall’intelligenza artificiale alla sanità

Ad aprire l’Aperimaster saranno i saluti del rettore Angelo Montanari e del delegato dell’ateneo alla formazione continua Marco Sartor. Saranno poi illustrate le opportunità legate a borse di studio, prestiti d’onore e altre agevolazioni previste per i partecipanti. “La formazione universitaria non si esaurisce con il conseguimento della laurea – sottolinea il rettore Montanari – ma è sempre più un percorso che accompagna le persone nelle diverse fasi della vita professionale”.



Secondo il rettore, i 20 percorsi proposti dall’Università di Udine mettono a disposizione «competenze scientifiche e didattiche di alto livello» in settori diversi e puntano a intercettare le trasformazioni che stanno interessando il mondo del lavoro, le professioni e la società. Un’offerta che spazia infatti dalla gestione aziendale alla sanità, dalla logistica alle nuove tecnologie, fino all’intelligenza artificiale e alle discipline umanistiche.



“I nostri master e corsi post laurea – spiega Marco Sartor – nascono dal confronto tra università, imprese, istituzioni e professionisti”. Aperimaster vuole quindi offrire agli interessati non soltanto una panoramica dei percorsi disponibili, ma anche la possibilità di capire concretamente il valore che la formazione post laurea può avere nel mondo professionale.

Le testimonianze di chi ha già frequentato i master

Durante l’incontro ci sarà spazio anche per le esperienze degli ex studenti, con un talk moderato da Alessandro Rinaldi. Interverranno Valentina Romani di Ceccarelli Group per il master in Digital marketing, Francesco Forner di Bat per il percorso dedicato alle risorse umane, Marco Drecogna di Faber per il master in acquisti, logistica e supply chain, Valeria Mosca per il master in Poesia e sapienza ed Elisa Pontoni, medico di pronto soccorso dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, per il master in Salute e umanizzazione delle cure.

I master presentati a Udine

La seconda parte dell’Aperimaster sarà dedicata alla presentazione dei singoli percorsi da parte dei rispettivi direttori. Nove master saranno illustrati sia in presenza sia online. Tra questi figurano i percorsi dedicati alla formazione dei Chief financial officer, al Digital marketing, alla direzione delle istituzioni pubbliche, all’Executive Mba e al People management, con particolare attenzione anche all’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nelle risorse umane. Spazio inoltre alla conservazione e gestione della fauna selvatica, al rapporto tra poesia, spiritualità e natura, all’umanizzazione delle cure nel Servizio sanitario nazionale e ai percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale.



Altri undici master e corsi saranno invece presentati in streaming. L’offerta comprende percorsi su acquisti e supply chain, filosofia del digitale e intelligenza artificiale, intelligence e tecnologie emergenti, lingua italiana e interculturalità. Ampio anche lo spazio riservato alla sanità, con corsi dedicati alle malattie infiammatorie del cuore, all’obesità e alla nutrizione, alla diagnostica decentrata e agli strumentisti di sala operatoria.

Completano il programma il master in Ingegneria metallurgica, il corso di aggiornamento per direttore sportivo e il corso di perfezionamento in Project management, che affronterà anche gli strumenti Agile e le applicazioni dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento si concluderà con un aperitivo di networking, realizzato in collaborazione con Aperol del Gruppo Campari.