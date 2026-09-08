A Lignano si scopre la vacanza del benessere: boom per yoga e attività nella natura

Yoga, nordic e water walking, camminata metabolica e forest bathing hanno accompagnato l’estate di turisti e residenti a Lignano Pineta, trasformando parchi, spiaggia e pineta in veri e propri spazi dedicati al movimento e al benessere. Positivo il bilancio del programma gratuito promosso anche nel 2026 dalla Società Lignano Pineta, che ha registrato una partecipazione costante durante tutta la stagione.



Tra le proposte, lo yoga si è confermato l’appuntamento più seguito. La stagione si era aperta il 21 giugno al Parco del Mare con i “Lignano Yoga Days 2026”, capaci di richiamare circa 200 persone. Dodici le lezioni proposte tra yoga, meditazione e pilates, guidate da dieci insegnanti.

Il successo dello yoga al Parco del Mare

Durante i mesi estivi, il “Respiro del Mattino”, organizzato ogni venerdì alle 8 al Parco del Mare, è diventato un appuntamento fisso per persone di ogni età, sia esperte sia alla prima esperienza. La partecipazione media è stata di circa 30 persone a lezione, con punte di 40 nei periodi di maggiore afflusso turistico.



Complessivamente sono state circa 350 le presenze agli incontri del venerdì mattina, che, sommate a quelle dei Lignano Yoga Days, hanno portato a circa 550 partecipazioni alle iniziative dedicate allo yoga. Numeri positivi anche per il nordic e water walking, la cui stagione si è conclusa il 25 agosto con 215 presenze complessive e una media di circa 12 partecipanti per appuntamento. A scegliere questa attività sono state soprattutto le donne: 176, pari all’82% del totale, contro 39 uomini.



Le prenotazioni effettuate tramite la piattaforma Hospitality Lignano sono state 87, a cui si sono aggiunte dieci richieste via e-mail. Il numero complessivo dei partecipanti, però, è risultato decisamente superiore, segno che molti hanno scelto di aggregarsi direttamente sul posto o attraverso altri canali.

Camminata metabolica e forest bathing

Buona partecipazione anche alla camminata metabolica, proposta una volta alla settimana e capace di coinvolgere mediamente tra le 18 e le 20 persone a ogni uscita. L’attività combina cammino, esercizi di tonificazione, respirazione e coordinazione, offrendo una formula accessibile a un pubblico ampio.



L’appuntamento del mercoledì con il forest bathing ha invece sfiorato le 50 presenze complessive. Una proposta che ha evidenziato soprattutto la capacità di fidelizzare i partecipanti: diversi turisti che avevano già sperimentato l’attività negli anni precedenti sono tornati anche questa estate, ripetendo in alcuni casi l’esperienza più volte durante la vacanza. Le sessioni, organizzate in piccoli gruppi, hanno permesso ai partecipanti di vivere la pineta con un approccio diverso, attraverso un’immersione sensoriale nella natura pensata per rallentare i ritmi quotidiani e favorire rilassamento e consapevolezza.

“Il riscontro crescente che queste iniziative raccolgono di anno in anno testimonia come, anche durante la vacanza, sia sempre più forte il desiderio di dedicarsi ad attività capaci di favorire un ritrovato benessere psicofisico – commenta il presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito –. Offrire gratuitamente occasioni di movimento, relax e contatto con la natura significa arricchire concretamente l’esperienza di chi sceglie Lignano Pineta, creando al tempo stesso momenti di incontro e condivisione tra turisti e residenti”.



Il bilancio dell’estate conferma così l’interesse verso un modello di vacanza sempre più legato anche al benessere e all’attività fisica, nel quale alla spiaggia e al divertimento si affiancano esperienze dedicate alla cura di sé e alla scoperta del patrimonio naturale di Lignano Pineta.