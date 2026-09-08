Spazio agli amici a 4 zampe a Friuli Doc: il programma di Friuli Dog

Tanka è un bellissimo esemplare di Golden Retriever ed è nato con una caratteristica particolare: una macchia di pelo nero sulla zampa. Sarà lui il testimonial dell’evento che Udine ha preparato nel ricco programma ufficiale della 32ª edizione di Friuli Doc e che, per la prima volta, presterà una particolare attenzione ai nostri amici a quattro zampe grazie alla manifestazione “Friuli Dog”, in programma sabato 12 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, al Parco Moretti. Le associazioni presenti saranno coordinate da Gattolandiacividale.

Il programma

La mattinata sarà l’occasione per conoscere più da vicino il lavoro di associazioni e volontari che ogni giorno operano insieme agli animali in diversi ambiti, dal soccorso alla ricerca delle persone, fino all’assistenza alle persone con disabilità.



Tra le presenze più attese ci sarà quella dell’Ambulanza Veterinaria dell’associazione “Mi fido di te” di Pordenone, un servizio particolarmente prezioso attivo sul territorio regionale. I volontari mostreranno al pubblico le dotazioni presenti a bordo e illustreranno le modalità di intervento per il soccorso degli animali e della fauna selvatica.



Spazio anche al nucleo cinofilo da soccorso della Compagnia Giubbe Verdi Fvg, impegnato nella preparazione dei cani destinati alle attività di soccorso e ricerca olfattiva. Sarà possibile conoscere anche la Detection, disciplina nella quale viene valorizzata una delle capacità più straordinarie del cane, l’olfatto, attraverso la ricerca di oggetti o specifiche essenze.

Dal mantrailing al soccorso in acqua

L’associazione “Fuori dal tunnel” presenterà invece il mantrailing, attività nella quale il cane viene addestrato a seguire la traccia olfattiva di una determinata persona, distinguendola dagli altri odori presenti nell’ambiente. Dopo aver annusato un indumento o un altro oggetto appartenente alla persona da cercare, il cane dà il via alla ricerca, imbragato e condotto al guinzaglio.



Durante “Friuli Dog” sarà possibile assistere anche alle attività dei cani da salvamento in acque libere dell’U.CI.O. – Unità Cinofile Operative Odv Fvg – Soccorso Nautico, specializzati negli interventi in ambiente acquatico. Un altro momento sarà dedicato ai cani guida per persone non vedenti grazie alla presenza dell’ANFaMiV, Associazione Nazionale Famiglie Minorazioni Visive, con sede a Udine. L’associazione si occupa dell’addestramento e della consegna gratuita di cani guida alle persone con disabilità visiva, offrendo un importante sostegno alla loro autonomia quotidiana.



A completare il programma ci sarà infine un’attività di Agility Dog dedicata ai principianti, curata ancora dall’associazione “Fuori dal tunnel”, per avvicinare cani e proprietari a questa disciplina attraverso semplici esercizi e percorsi.

Ingresso libero anche con il proprio cane

“Friuli Dog” sarà aperto a tutti e sarà possibile partecipare anche accompagnati dal proprio animale. L’ingresso è libero, con l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio durante la permanenza all’interno dell’area della manifestazione.



L’appuntamento aggiunge così una novità al programma di Friuli Doc, portando al Parco Moretti una mattinata interamente dedicata al rapporto tra persone e animali e alle tante attività nelle quali i cani possono diventare preziosi compagni di sport, assistenza e soccorso.