Torna Casa Moderna alla Fiera di Udine.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del Friuli, la Fiera che da 70 anni racconta l’evoluzione dell’abitare: Casa Moderna, che dal 30 settembre all’8 ottobre proporrà soluzioni e idee innovative per il proprio “nido”.

A presentare oggi alla stampa Casa Moderna 70 è stato il Presidente di Udine e Gorizia Fiere, Antonio Di Piazza: “Una fiera – ha detto -, che non si è mai fermata o arresa. Il mio ringraziamento – ha proseguito – va ai partner e gli sponsor che hanno rinnovato la loro fiducia in questo evento, ma va soprattutto agli espositori, a quelli presenti e anche a quelli che purtroppo hanno dovuto rinunciare a questa grande opportunità a causa dei danni subiti in azienda e provocati dai nubifragi dell’ultimo periodo”.

Nel quartiere/campus, interessato in questi ultimi anni da diversi interventi di riqualificazione con finanziamenti regionali, si stanno ultimando i lavori per la realizzazione del nuovo piazzale d’ingresso, opera che sarà portata a termine proprio per l’inaugurazione della fiera fissata per sabato 30 settembre, alle ore 11.30, alla presenza del Presidente della Regione F.V.G. Massimiliano Fedriga.

“Casa Moderna – ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni Da Pozzo -, è e resta la fiera più importante del territorio e anche quest’anno, tagliando il più che significativo traguardo del 70anni, si appresta a mostrarci i tanti volti dell’abitare, nei suoi cambiamenti che sono specchio di quelli che la tecnologia e i movimenti geopolitici, a livello globale e locale, apportano alla nostra società. Il sistema-casa in Fvg è una realtà multiforme, che il nostro Centro studi ha mappato in 19.270 nel 2023 (dato al 30 giugno). E sono un sistema che sostanzialmente regge tra pre e post Covid: i dati Cciaa registrano un +0,7% rispetto al 30 giugno 2018, anche se in lieve contrazione nell’ultimo anno”.

A sottolineare che sono stati gli artigiani con Diego Di Natale a gettare il seme di questa manifestazione, è intervenuto Graziano Tilatti, Presidente di Confartigianato Udine che con CATA FVG (Centro di Assistenza Tecnica per le imprese Artigiane), CNA FVG (Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa), espongono in forma collettiva le aziende regionali che operano nel sistema casa: camere, complementi d’arredo, cucine componibili, mobili in stile e su misura, sistemi di riscaldamento, serramenti e molto altro per un viaggio alla scoperta delle lavorazioni del territorio, tra tradizione e innovazione.

Anche per questa speciale edizione, caratterizzata dal claim “da 70 anni abitiamo il futuro”, Casa Moderna è pronta a captare e soddisfare le esigenze imprenditoriali del settore casa-arredo-design-sostenibilità e le aspettative della domanda. L’esposizione si sviluppa nei padiglioni 5,6,7,8 e nelle aree esterne con la partecipazione di 150 espositori diretti: molti di loro amplificano l’elenco delle aziende con le case rappresentate che fanno salire a 300 i marchi esposti in fiera. L’offerta di quest’anno si articola in oltre 140 voci merceologiche.

Gli eventi per celebrare il 70esimo.

“Casa Moderna, since 1953: itinerario espositivo tratto da una sintesi della Mostra, realizzata da ERPAC FVG nel Museo di Gorizia-Palazzo Attems, ITALIA CINQUANTA – Moda e design – Nascita di uno stile” – Padiglione 8

Arrivano dalla grande e raffinata esposizione “Italia Cinquanta. Moda e design. Nascita di uno stile” (curata da Carla Cerutti, Enrico Minio Capucci e Raffaella Sgubin per la mostra conclusasi a fine agosto a Gorizia) alcuni degli oggetti che il visitatore può ammirare al padiglione 8 ripercorrendo quel momento storico alla luce di due specifiche componenti: la moda e il design, comprendendo in quest’ultimo anche la tradizione delle arti applicate, punto di forza della produzione italiana, più artigianale in epoche passate.

Gli anni Cinquanta segnano un periodo di rinascita economica e culturale, di grande fecondità sia dal punto di vista industriale che artistico e artigianale, momento aurorale del design italiano che sarebbe divenuto celebre come “Made in Italy”. Tra gli oggetti esposti spiccano la mitica Borsa Bamboo dei primissimi anni ‘50 firmata Gucci e la gloriosa Lancia Aurelia del 1956.

“Dentro la natura selvaggia di Gianni Borta – Un’esperienza immersiva” – Padiglione 6

La mostra interattiva organizzata con il Maestro Gianni Borta e frutto della collaborazione con lo Studio 4DODO, realtà specializzata in allestimenti immersivi multimediali. Questa innovativa esperienza sfrutterà la tecnologia multimediale della videoproiezione, dell’audio e dell’interattività per portarci all’interno delle opere, amplificando il potere della sua arte di comunicare, il suo gesto pittorico, i suoi colori e il significato più profondo del suo modo di osservare e rappresentare il mondo della natura.

Sette decenni di musica. L’aperitivo in Fiera – Padiglione 5

I 70 anni della Fiera verranno ripercorsi anche con la musica e le hit che hanno contraddistinto i decenni che si sono susseguiti, un “viaggio” sonoro ed emozionale capace di far cogliere ed apprezzare i cambiamenti di stile che anche nella musica, così come nella moda e nel Life style, hanno caratterizzato l’evoluzione della casa e dell’arredamento.

Da domenica 1 a sabato 7 ottobre, dalle 18.00 alle ore 19.30, nello spazio allestito al padiglione 5 ci si potrà incontrare per l’aperitivo che sarà accompagnato da un Dj-Set, ogni sera diverso. Le serate musicali sono curate da Renato e Carlo Pontoni del Ceghedaccio.

I convegni e gli incontri di Casa Moderna.

A completare il programma, diversi momenti di approfondimento dedicati ai professionisti che spaziano tra i vari temi dell’abitare e delle nuove soluzioni tecnologiche proposte per la casa. Tra gli argomenti affrontati, ci saranno la ventilazione climatica, gli errori da evitare nei preventivi, la sostenibilità e il codice dell’edilizia, alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

I biglietti d’ingresso.

Gli orari di apertura degli stand sono dalle 14.30 alle 20 dal lunedì al venerdì mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. L’accesso è dall’ingresso Ovest.

Dal lunedì al venerdì, l’ingresso è gratuito e senza pre-registrazione mentre sabato e domenica, l’intero è a 7 euro, il ridotto a 5. Registrandosi su www.promocasamoderna.it, invece, l’accesso sarà scontato a 3 euro (con pre-registrazione). Sabato e domenica hanno diritto al biglietto ridotto (5 euro) senza pre-registrazione gli OVER 65 e i minori dai 14 ai 18 anni non compiuti. Ingresso omaggio da 0 a 13 anni.

Architetti, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia potranno visitare gratuitamente tutti i giorni e senza pre-registrazione Casa Moderna. Per usufruire di questa opportunità, i professionisti dovranno rivolgersi all’ingresso ovest della Fiera presentandosi con il proprio tesserino identificativo attestante l’iscrizione all’Ordine/Collegio. Nel caso in cui il tesserino non sia disponibile, il personale all’ingresso verificherà online l’iscrizione del professionista.