Incidente a San Giovanni al Natisone.

Un uomo è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi dal personale medico infermieristico per le ferite dopo essere stato investito lungo la regionale 56 nel territorio comunale di San Giovanni al Natisone all’altezza della rotatoria.

Per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Palmanova) è stato investito da un veicolo mentre camminava. Nell’impatto è stato sbalzato per circa 5 metri; la dinamica rimane comunque al vaglio della forza pubblica.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cormons e l’elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il pedone che è stato trasportato in gravi condizioni, privo di sensi, con l’ambulanza con l’equipaggio dell’elisoccorso a bordo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.