Truffa del falso incidente: finti carabinieri estorcono 70 euro e gioielli a una 90enne

90enne di Udine vittima della truffa del finto incidente.

I Carabinieri della Radiomobile sono intervenuti nel pomeriggio di oggi a Udine in seguito alla richiesta di aiuto di una signora, classe 1935, vittima di una truffa con la modalità del finto incidente.

La donna è stata inizialmente contattata via telefono da un uomo che si è qualificato come carabiniere. L’uomo le ha riferito che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e che era necessario procurare del denaro per evitargli conseguenze legali.

Il raggiro e il bottino

Poco dopo la chiamata, un complice si è presentato a casa della vittima per ritirare la somma richiesta. La signora, credendo alla versione del falso carabiniere, ha consegnato al complice 70 euro in contanti e alcuni monili dal valore di circa 700 euro. Dopo aver ricevuto quanto richiesto, l’uomo è scappato con il malloppo. Sul caso è stata sporta denuncia presso i Carabinieri di Udine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili della truffa.