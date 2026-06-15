Un letto in piazza e un divano sotto la Loggia: così Udine vuole conquistare i visitatori

Udine apre una nuova fase del proprio percorso di promozione turistica con la presentazione della nuova campagna pubblicitaria dedicata alla città. Dopo il lancio del city branding e delle prime iniziative di merchandising realizzate per i Civici Musei, e dopo la diffusione dei primi spot, il Comune compie un ulteriore passo nella costruzione di un racconto visivo coerente e riconoscibile.

L’obiettivo è rafforzare l’identità della città attraverso un sistema di comunicazione integrato, capace di trasmettere un messaggio chiaro: Udine come luogo in cui sentirsi a casa.

Il concept “Sentirsi a casa” al centro della campagna

La nuova campagna nasce per dare maggiore forza al payoff “Sentirsi a casa”, elemento centrale del brand Udine. Un messaggio che sintetizza la visione della città come luogo accogliente, a misura di persona, capace di unire qualità della vita, cultura e bellezza urbana.

L’amministrazione comunale punta a consolidare questo immaginario attraverso immagini e video in grado di tradurre in modo immediato e riconoscibile l’esperienza di chi vive o visita la città.

Il vicesindaco Venanzi: una città elegante e riconoscibile

“Con questa campagna proseguiamo un percorso iniziato ormai da tempo e che ha un obiettivo molto chiaro: raccontare Udine come una città capace di farsi riconoscere, di attrarre e di accogliere”, ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi.

Il city branding, sottolinea l’amministratore, non è un’operazione puramente grafica, ma uno strumento strategico di promozione territoriale. “Ora quel sistema visivo si arricchisce di immagini, video e soggetti capaci di tradurre in modo immediato la sensazione che vogliamo comunicare: arrivare a Udine e sentirsi nel posto giusto. Udine è una città elegante, vivibile e ricca di cultura, dove la qualità dell’esperienza urbana diventa un elemento distintivo. Questa campagna istituzionale e turistica serve proprio a raccontarlo con un linguaggio contemporaneo

I luoghi simbolo diventano scenari quotidiani

La campagna si sviluppa attraverso una serie di soggetti fotografici e video che mettono al centro i luoghi simbolo della città reinterpretati in chiave quotidiana.

Piazza della Libertà, la Loggia del Lionello, piazza Matteotti e il Castello diventano così scenari di gesti familiari e domestici: un letto in piazza al risveglio del mattino, un divano sotto la Loggia del Lionello dove una famiglia ride e gioca, una cena tra amici in piazza Matteotti come se il salotto si fosse aperto sulla città, fino a momenti di relax sul prato del Castello.

Il lavoro creativo è stato realizzato da PM2, agenzia cittadina di comunicazione integrata, che nel 2026 celebra 40 anni di attività e ha sviluppato i nuovi contenuti a partire dal sistema di city branding già avviato.

Il significato del messaggio: sentirsi a casa

Attraverso queste immagini, la campagna interpreta il concetto di “Sentirsi a casa” portandolo fisicamente dentro la città. Gesti appartenenti alla sfera privata vengono collocati nello spazio urbano, trasformando il rapporto tra luogo pubblico e dimensione personale.

Il messaggio è diretto: sentirsi a casa non è legato soltanto a uno spazio chiuso, ma a una sensazione immediata e istintiva di appartenenza. Udine si propone come città capace di generare questa esperienza.

Uno spot e una declinazione multiformato

Accanto ai soggetti fotografici, la campagna include anche uno spot video della durata di un minuto e mezzo. Il filmato amplia il racconto dell’esperienza urbana e del concetto di “sentirsi a casa”, e verrà successivamente declinato in diversi formati e durate per adattarsi ai vari canali di diffusione.

La campagna sarà sostenuta da un piano media integrato che combina presenza sul territorio e diffusione digitale. I soggetti fotografici saranno adattati per affissioni sugli autobus urbani, inserzioni su quotidiani e stampa locale e nazionale, nonchè pubblicazioni su magazine dedicati al turismo e ai viaggi.

È prevista inoltre una strategia digitale su Meta, con campagne geolocalizzate rivolte a potenziali visitatori nelle principali aree di interesse turistico, con l’obiettivo di intercettare il pubblico nella fase di ispirazione.