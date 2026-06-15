Un letto in piazza e un divano sotto la Loggia: così Udine vuole conquistare i visitatori

15 Giugno 2026

di Alessia Pilotto

Udine apre una nuova fase del proprio percorso di promozione turistica con la presentazione della nuova campagna pubblicitaria dedicata alla città. Dopo il lancio del city branding e delle prime iniziative di merchandising realizzate per i Civici Musei, e dopo la diffusione dei primi spot, il Comune compie un ulteriore passo nella costruzione di un racconto visivo coerente e riconoscibile.

L’obiettivo è rafforzare l’identità della città attraverso un sistema di comunicazione integrato, capace di trasmettere un messaggio chiaro: Udine come luogo in cui sentirsi a casa.

Il concept “Sentirsi a casa” al centro della campagna

La nuova campagna nasce per dare maggiore forza al payoff “Sentirsi a casa”, elemento centrale del brand Udine. Un messaggio che sintetizza la visione della città come luogo accogliente, a misura di persona, capace di unire qualità della vita, cultura e bellezza urbana.

L’amministrazione comunale punta a consolidare questo immaginario attraverso immagini e video in grado di tradurre in modo immediato e riconoscibile l’esperienza di chi vive o visita la città.

Il vicesindaco Venanzi: una città elegante e riconoscibile

“Con questa campagna proseguiamo un percorso iniziato ormai da tempo e che ha un obiettivo molto chiaro: raccontare Udine come una città capace di farsi riconoscere, di attrarre e di accogliere”, ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi.

Il city branding, sottolinea l’amministratore, non è un’operazione puramente grafica, ma uno strumento strategico di promozione territoriale. “Ora quel sistema visivo si arricchisce di immagini, video e soggetti capaci di tradurre in modo immediato la sensazione che vogliamo comunicare: arrivare a Udine e sentirsi nel posto giusto. Udine è una città elegante, vivibile e ricca di cultura, dove la qualità dell’esperienza urbana diventa un elemento distintivo. Questa campagna istituzionale e turistica serve proprio a raccontarlo con un linguaggio contemporaneo

I luoghi simbolo diventano scenari quotidiani

La campagna si sviluppa attraverso una serie di soggetti fotografici e video che mettono al centro i luoghi simbolo della città reinterpretati in chiave quotidiana.

Piazza della Libertà, la Loggia del Lionello, piazza Matteotti e il Castello diventano così scenari di gesti familiari e domestici: un letto in piazza al risveglio del mattino, un divano sotto la Loggia del Lionello dove una famiglia ride e gioca, una cena tra amici in piazza Matteotti come se il salotto si fosse aperto sulla città, fino a momenti di relax sul prato del Castello.

Il lavoro creativo è stato realizzato da PM2, agenzia cittadina di comunicazione integrata, che nel 2026 celebra 40 anni di attività e ha sviluppato i nuovi contenuti a partire dal sistema di city branding già avviato.

Il significato del messaggio: sentirsi a casa

Attraverso queste immagini, la campagna interpreta il concetto di “Sentirsi a casa” portandolo fisicamente dentro la città. Gesti appartenenti alla sfera privata vengono collocati nello spazio urbano, trasformando il rapporto tra luogo pubblico e dimensione personale.

Il messaggio è diretto: sentirsi a casa non è legato soltanto a uno spazio chiuso, ma a una sensazione immediata e istintiva di appartenenza. Udine si propone come città capace di generare questa esperienza.

Uno spot e una declinazione multiformato

Accanto ai soggetti fotografici, la campagna include anche uno spot video della durata di un minuto e mezzo. Il filmato amplia il racconto dell’esperienza urbana e del concetto di “sentirsi a casa”, e verrà successivamente declinato in diversi formati e durate per adattarsi ai vari canali di diffusione.

La campagna sarà sostenuta da un piano media integrato che combina presenza sul territorio e diffusione digitale. I soggetti fotografici saranno adattati per affissioni sugli autobus urbani, inserzioni su quotidiani e stampa locale e nazionale, nonchè pubblicazioni su magazine dedicati al turismo e ai viaggi.

È prevista inoltre una strategia digitale su Meta, con campagne geolocalizzate rivolte a potenziali visitatori nelle principali aree di interesse turistico, con l’obiettivo di intercettare il pubblico nella fase di ispirazione.

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