Udin Bike Festival, sport e solidarietà domenica 24 maggio a Udine

Sport, socialità e beneficenza al centro dell’Udin Bike Festival, la manifestazione cicloturistica in programma domenica 24 maggio.

Sport, socialità e beneficenza al centro dell’Udin Bike Festival, la manifestazione cicloturistica in programma domenica 24 maggio, presentata nella sede della Regione a Udine. L’evento raccoglie l’eredità della storica Udinepedala e torna quest’anno nella sua tradizionale collocazione primaverile.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola espressione autentica dello spirito del Friuli Venezia Giulia, capace di unire famiglie e amici, promuovere lo sport all’aria aperta e rafforzare il senso di comunità attraverso la solidarietà.

Quest’anno il festival si caratterizza soprattutto per il suo risvolto benefico: il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Progetto Autismo. A rappresentare l’evento saranno proprio i ragazzi della Fondazione, definiti dagli organizzatori “campioni di vita”, autori anche della maglietta celebrativa che sarà consegnata a tutti i partecipanti.

La partenza è prevista domenica mattina da Udine, con due percorsi pensati per diversi livelli di partecipazione: uno da 25 chilometri e un secondo da 40 chilometri, che attraverserà anche Tavagnacco, Reana del Rojale, Povoletto e Nimis.