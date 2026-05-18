Schianto tra due auto, altro incidente all’incrocio di Cavalicco

Incidente tra due auto all’incrocio di Cavalicco, frazione del comune di Tavagnacco.
Ancora un incidente all’incrocio di Cavalicco, frazione di Tavagnacco, già in passato teatro di molti episodi simili. E’ successo nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, quando due auto, una Seat Arona e una Jeep, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale di Tavagnacco, quest’ultima con il compito di ricostruire nei dettagli l’esatta dinamica di quanto avvenuto.