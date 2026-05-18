Le chiusure notturne per lavori sul raccordo A23 Udine-Tarvisio – tangenziale di Udine.

Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio -Tangenziale di Udine (R34), nelle tre notti di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Udine nord per chi proviene da Udine e sarà chiuso anche lo svincolo esterno di uscita verso Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura dello svincolo esterno di entrata, proseguire sulla SS13 fino all’uscita successiva, proseguire su via Guglielmo Marconi e alla rotonda, percorrere la prima uscita e rientrare sulla SS13 verso Udine, fino a raggiungere l’entrata di Udine nord;

per la chiusura dello svincolo esterno di uscita, proseguire sulla SS13 verso Udine, uscire al successivo svincolo verso Tarvisio.