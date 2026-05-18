Domenica 24 maggio a Venzone ritorna il Parkfest, da 24 edizioni vetrina privilegiata delle Riserve e i Parchi naturali.

Domenica 24 maggio, nello splendido scenario della piazza medioevale di Venzone, ritorna il Parkfest, l’evento che da ventiquattro edizioni rappresenta una vetrina privilegiata delle Riserve e i Parchi naturali non solo regionali ma anche provenienti dal Veneto, Austria, Croazia e Slovenia. Quest’anno, in particolare, verrà festeggiato il 30° anniversario dell’istituzione delle aree protette del Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Venzone, è inserita nel programma della “Giornata europea dei Parchi, promossa da Europarc Federation, la rete delle aree protette d’Europa.

Il programma.

Dalle ore 10 gli stand di Parchi e Riserve naturali animeranno il centro del borgo ed offriranno ai presenti informazioni su quanto di bello e di buono possono offrire nei propri territori. Partendo dalla piazza principale si susseguiranno escursioni naturalistiche, visite guidate tra i tesori storici di Venzone, attività di animazione per grandi e piccoli e laboratori creativi, naturalistici, artistici e artigianali.

I gruppi folcloristici italiani, sloveni e austriaci provenienti dai territori dei Parchi, oltre alla banda e alle majorettes di Venzone, renderanno allegra e festosa l’atmosfera della cittadina interamente ricostruita dopo i sismi del 1976.

Per celebrare il 30° compleanno delle aree protette regionali, alle ore 10.30 si terrà presso il Palazzo comunale il convegno “Biodiversità, comunità, economia. Le aree protette del Friuli Venezia Giulia a 30 anni dalla legge istitutiva”. Si tratterà di un momento di approfondimento e confronto tra istituzioni, esperti, nazionali e internazionali, e rappresentanti della complessità del sistema di Parchi e Riserve naturali. Nel corso dei lavori verrà approfondito il contributo delle aree protette alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo sostenibile dei territori in cui sono presenti, con uno sguardo attento alle principali sfide poste dai cambiamenti ambientali, economici e sociali in atto. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier.

Nella cornice dell’evento, ad arricchire la proposta, saranno visitabili le mostre permanenti “Bosc – Piccolo Museo Naturalistico“ e “Tiere Motus“ ospitate nello storico Palazzo Orgnani – Martina.