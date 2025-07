Tragedia in centro: anziana trovata morta in casa dopo tre giorni di silenzio

L’anziana è stata trovata morta in casa.

Macabra scoperta nella mattinata di venerdì 18 luglio in un appartamento di via Deciani, a Udine: una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua casa, un appartamento al terzo piano di uno stabile. L’allarme è scattato dopo che alcuni conoscenti, preoccupati per l’assenza di notizie da tre giorni e per le chiamate rimaste senza risposta, hanno deciso di chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’appartamento forzando una finestra con l’ausilio dell’autoscala. Una volta all’interno, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana. I sanitari dell’automedica, giunti poco dopo insieme agli agenti della polizia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Saranno comunque gli accertamenti delle prossime ore a chiarire l’esatta dinamica.