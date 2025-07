Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli.

Il meteo per fine settimana in Friuli Venezia Giulia si preannuncia all’insegna del tempo variabile, con giornate serene che sia alterneranno a fasi instabili e temporali locali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Sabato 19 luglio: bel tempo al mattino, temporali in agguato la sera

La giornata di sabato inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime si manterranno elevate, comprese tra i 29 e i 32°C in pianura, e tra i 28 e i 30°C sulla costa, con valori minimi notturni più freschi (tra i 16 e i 22°C). In quota, lo zero termico si manterrà attorno ai 4000 metri, segno della persistenza del caldo estivo.



Nel pomeriggio, però, il tempo andrà peggiorando, specie sulle zone montane. A partire dalla Carnia, si svilupperanno rovesci e temporali che potranno estendersi entro sera anche alle altre aree montane, alla pianura e infine alla costa nella notte successiva. I venti saranno generalmente di brezza, senza fenomeni eccessivi di raffreddamento.

Domenica 20 luglio: miglioramento dopo la notte instabile

La domenica inizierà con gli strascichi dell’instabilità notturna: rovesci o temporali residui saranno possibili nelle prime ore su pianura e costa, con maggiore probabilità sulla fascia orientale. Tuttavia, nel corso della mattinata il cielo tenderà ad aprirsi, regalando un ritorno del sole.



Nel pomeriggio il tempo si manterrà stabile e prevalentemente sereno su pianura e costa, mentre sulle zone montane potranno formarsi locali addensamenti nuvolosi, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Le temperature resteranno elevate, con punte fino a 31-32°C, in un contesto estivo tipico e accompagnato da brezze leggere.

L’inizio settimana.

Per l’inizio della nuova settimana si conferma una tendenza verso un peggioramento. Lunedì 21 luglio, dopo un mattino in prevalenza sereno, è atteso un aumento della nuvolosità con possibili rovesci e temporali dal pomeriggio, soprattutto nell’entroterra. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente intensi, anche se meno probabili lungo la costa.

Martedì 22 luglio la previsione rimane incerta, ma si delinea una giornata variabile, con piogge sparse o brevi rovesci più probabili al mattino su pianura e costa, nel pomeriggio in montagna. Sulla costa e sulla fascia orientale potrebbe soffiare una moderata Bora, portando un leggero sollievo dal caldo.