Nella settimana in cui il Far East Film Festival accende i riflettori sul grande cinema asiatico, la città si prepara a ospitare un altro percorso parallelo dedicato alla scoperta dell’Oriente. Dal 24 aprile al 2 maggio, la sala eventi del Meet Garden in via Poscolle 55 diventerà la sede di “Assaggi d’Oriente”, un ciclo di appuntamenti ideato dalla startup udinese Ambercat / Beyond Education per offrire un contatto autentico con le tradizioni di Cina, Corea e Giappone attraverso incontri, esperienze gastronomiche e momenti di formazione.

Un viaggio oltre i luoghi comuni

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di dialogo che superi la superficie del semplice folklore. Ambercat, realtà fondata nel 2020 che si occupa di corsi di lingua e viaggi studio, ha coinvolto docenti ed esperti per garantire un’esperienza basata su competenze concrete. L’obiettivo è trasformare il fermento culturale che anima Udine in questo periodo in un’occasione per approfondire linguaggi e tradizioni spesso filtrati da stereotipi.

“Proponiamo un viaggio immersivo in Asia, lontano dagli stereotipi — spiega Ambra Collino, fondatrice di Ambercat —. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare occasioni concrete di incontro tra persone e culture, non solo attraverso lo studio, ma anche attraverso esperienze vissute e condivise“.

Il calendario tra sapori e tradizioni

Il programma si apre venerdì 24 aprile alle 19.30 con una serata dedicata alla Cina che unisce cena tematica, musica live e karaoke. Il giorno successivo, sabato 25 aprile, la lingua cinese diventa protagonista di un “AperiCina”, un format informale per imparare le basi dell’idioma tra un assaggio e l’altro.

Martedì 28 aprile l’attenzione si sposta sulla Corea con laboratori di arte tradizionale e approfondimenti sul K-pop, mentre mercoledì 29 aprile il workshop culturale sarà dedicato al Giappone, con attività pratiche di scrittura nipponica e racconti di viaggio.

Formazione, musica e l’evoluzione della Cina contemporanea

La giornata di venerdì 1 maggio è dedicata alla cultura contemporanea con un doppio appuntamento che parte dalle opportunità professionali legate allo studio del cinese per arrivare alla storia del rock in Cina, raccontata attraverso aneddoti e cinema.

Il ciclo si conclude ufficialmente sabato 2 maggio alle ore 18.00 con la conferenza a ingresso libero intitolata “Da Made in China a Powered by China”. L’incontro, che vede la partecipazione di accademici ed esperti di geopolitica, analizzerà l’evoluzione economica e tecnologica della Cina globale e sarà seguito da un momento conviviale con tè tradizionale e un concerto di guzheng, lo strumento tipico della musica classica cinese.

Informazioni e prenotazioni obbligatorie

Per partecipare agli eventi è necessario prenotare con anticipo poiché i posti sono limitati. La scadenza per le iniziative dedicate alla Cina del 24 e 25 aprile è fissata per lunedì 20 aprile. Per tutti gli altri appuntamenti in calendario è possibile riservare il proprio posto entro sabato 25 aprile contattando l’organizzazione via Whatsapp al numero +39 3248020527 o tramite e-mail all’indirizzo info@beyondeducation.it.