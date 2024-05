E’ successo al passaggio a livello di via Cividale a Udine.

Momenti di sgomento nella mattina di oggi, 28 maggio, in via Cividale a Udine: nonostante l’indicazione luminosa che avvertiva dell’imminente passaggio del treno, un’automobilista, forse pensando di fare in tempo, non si è fermata al passaggio a livello. E’ accaduto attorno alle otto.

E’ riuscita ad attraversare i binari, ma è rimasta bloccata dall’altra parte dato che le sbarre si erano abbassate. Il treno regionale le è passato dietro e fortunatamente non ha colpito l’automobile. Tanta paura, quindi, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.