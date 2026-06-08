I Musei civici di Pordenone entrano nella rete regionale Family Pass.

I Musei civici di Pordenone entrano nella rete regionale Family Pass. Con l’adesione al progetto promosso da PromoTurismoFVG, approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Cultura Alberto Parigi, i possessori della tessera digitale dedicata alle famiglie potranno accedere ai tre musei civici cittadini con tariffa ridotta.

L’iniziativa rafforza la collaborazione tra il Comune di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia e inserisce i Musei civici cittadini in uno degli strumenti regionali dedicati alla promozione del turismo familiare. L’adesione si colloca nel percorso di valorizzazione del sistema museale pordenonese, che negli ultimi anni ha visto interventi per migliorare l’accessibilità delle strutture, investimenti nella loro modernizzazione e una crescente attività espositiva, in linea con il cammino verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

La delibera approvata dalla giunta sancisce l’adesione del Comune di Pordenone al progetto Family Pass di PromoTurismoFVG e prevede l’applicazione della tariffa ridotta nei tre Musei civici cittadini – Museo civico d’arte di Palazzo Ricchieri, Museo Archeologico del Friuli Occidentale e Museo civico di Storia Naturale “Silvia Zenari” – per tutti i componenti del nucleo familiare di età superiore ai dieci anni. I bambini fino ai dieci anni possono già accedere gratuitamente ai musei comunali. L’adesione all’iniziativa non comporta alcun onere economico a carico dell’amministrazione comunale.

Family Pass.

Il Family Pass è una tessera digitale gratuita promossa da PromoTurismoFVG e dedicata alle famiglie che soggiornano nelle strutture aderenti al circuito Family Friuli Venezia Giulia.

Consente di accedere a sconti e agevolazioni in numerose realtà culturali, museali, naturalistiche, sportive e ricreative distribuite sull’intero territorio regionale. Può essere richiesto gratuitamente attraverso i canali dedicati di PromoTurismoFVG e viene rilasciato in formato digitale.