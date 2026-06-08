Dal 15 giugno al 6 luglio la Biblioteca civica multimediale di Pordenone estenderà il proprio orario di apertura.

Dal 15 giugno al 6 luglio la Biblioteca civica multimediale di Pordenone estenderà il proprio orario di apertura per offrire maggiori opportunità di studio agli studenti impegnati negli esami di maturità e agli universitari che stanno preparando la sessione estiva.

L’iniziativa, presentata dall’assessore alla Cultura Alberto Parigi nel corso dell’ultima seduta di giunta come argomento informativo, prevede quattro aperture straordinarie il lunedì mattina, giornata nella quale normalmente la biblioteca non è accessibile al pubblico. Gli spazi della struttura saranno aperti il 15, 22 e 29 giugno e il 6 luglio dalle 9 alle 13, garantendo i servizi di prestito, consultazione e studio.

L’apertura straordinaria nasce dall’analisi dei flussi di accesso alla struttura, che nei mesi di giugno e luglio registrano tradizionalmente un significativo aumento della presenza di studenti impegnati nella preparazione degli esami scolastici e universitari. L’obiettivo è mettere a disposizione ulteriori spazi dedicati allo studio in un periodo particolarmente intenso dell’anno.

I numeri confermano il ruolo centrale che la Biblioteca civica multimediale ricopre nella vita culturale cittadina. Nel 2024 la sede centrale ha registrato circa 184mila ingressi, dato sostanzialmente stabile rispetto ai 183mila del 2023 e in forte crescita rispetto ai 109mila del 2022. Un andamento che testimonia il consolidamento della biblioteca come luogo vissuto quotidianamente da studenti, famiglie, lettori e cittadini.