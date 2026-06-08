Cividale del Friuli, partono i lavori in Borgo di Ponte: cambia la viabilità

A Cividale del Friuli sono partiti oggi, lunedì 8 giugno, i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana in via Borgo di Ponte, una delle strade più caratteristiche del centro storico.

Il cantiere comporta da subito modifiche importanti alla viabilità. Nella prima fase, infatti, è stato chiuso l’accesso da Piazza della Resistenza e il traffico veicolare è consentito esclusivamente attraverso il Ponte del Diavolo.

Riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche

L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che prevede anche l’adeguamento dei percorsi pedonali secondo le linee del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il valore complessivo dei lavori è di circa 282.790 euro e la durata stimata del cantiere è di circa un mese e mezzo.

Il progetto comprende il rifacimento della pavimentazione, l’ampliamento degli spazi dedicati ai pedoni e l’introduzione di nuovi sistemi di segnaletica e illuminazione. Sono previste soluzioni luminose a LED integrate a terra e dispositivi tattili pensati per migliorare l’accessibilità alle persone ipovedenti.

Viabilità modificata per fasi

L’intervento sarà organizzato in più fasi. “Il cantiere opererà per sotto-fasi e la viabilità verrà modificata di volta in volta per ridurre al minimo i disagi ai cittadini – ha spiegato il sindaco Attilio Vuga -. Nella prima fase verrà chiuso l’accesso da Piazza della Resistenza e il transito veicolare sarà garantito solo dal Ponte del Diavolo”.

“Successivamente – ha continuato -, l’ingresso da Piazza della Resistenza verrà riaperto e il cantiere si sposterà nel tratto compreso tra Piazzetta San Nicolò e Piazzetta Chiarottini; qui i lavori procederanno per step in modalità itinerante, evitando così la chiusura completa e simultanea della strada”.

Gli accessi pedonali a negozi e abitazioni saranno sempre garantiti in sicurezza tramite passerelle provvisorie e i pedoni potranno sempre percorrere l’intero asse viario grazie a corridoi protetti. “Ringrazio cittadini, commercianti ed esercenti per la collaborazione a fronte dei disagi temporanei

che dovranno essere affrontati, ma che saranno necessari a restituire la dovuta dignità a via Borgo

di Ponte, una delle più caratteristiche di Cividale, attualmente in condizioni precarie” ha concluso il primo cittadino.