Il brindisi costa caro: quattro patenti ritirate in un weekend

Quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Un fine settimana di controlli serrati quello appena trascorso lungo le strade del territorio di Aurisina. I Carabinieri della locale Compagnia hanno messo in campo un dispositivo di prevenzione potenziato, con l’obiettivo dichiarato di contrastare la guida in stato d’ebbrezza e garantire la sicurezza dei cittadini. Complessivamente nei servizi di sabato e domenica scorsi sono stati controllati 164 veicoli e 392 persone. Sono stati quattro gli automobilisti sorpresi al volante dopo aver alzato troppo il gomito.

Le sanzioni: dal penale all’amministrativo

Per due di loro la situazione è particolarmente grave: i test dell’etilometro hanno fatto segnare valori tali da far scattare la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria. Per gli altri due conducenti, invece, il tasso alcolemico è risultato superiore ai limiti di legge ma entro la soglia amministrativa. Il verdetto è stato comunque il ritiro immediato della patente e auto affidate a terzi per poter rientrare a casa.

La prevenzione come priorità

I servizi, intensificati tra sabato e domenica, rientrano in una più ampia strategia dell’Arma per ridurre il rischio di incidenti stradali. I militari ricordano come l’assunzione di alcol comprometta drasticamente i tempi di reazione e la coordinazione, trasformando spesso una serata di festa in un potenziale pericolo per sé e per gli altri.