A Udine chiude anche il chiosco degli scarpets di via Zanon

Un cartello avvisa l’imminente chiusura del chiosco degli scarpets.

Nuovo colpo per il mercato di Via Zanon a Udine: Dopo il chiosco di salumi e formaggi e la chiusura dell’edicola Capilli, a fine anno chiude anche la rivendita delle tipiche scarpets friulane.

Una decisione che era già nell’aria qualche mese fa quando il titolare, Bartolomeo Costanzo, aveva espresso tutte le sue preoccupazioni per futuro a riguardo alle concessioni per gli spazi del mercatino, in scadenza proprio il 31 dicembre.

Gli scarpets, protagonisti indiscussi del chiosco di Costanzo, rappresentano una delle eccellenze della regione. Queste scarpe, caratterizzate da un design unico e colori vivaci, sono spesso realizzate a mano da esperti artigiani che tramandano l’antica tradizione da generazioni. Gli scarpets, con la loro forma distintiva e l’uso di tessuti pregiati, sono diventate un simbolo di orgoglio culturale e un accessorio di moda amato sia a livello locale che internazionale.