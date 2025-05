Udine, esenzione Tari: chi ne ha diritto e come fare domanda

Il Comune di Udine rinnova l’esenzione Tari per le famiglie più fragili.

Anche per il 2025, le famiglie udinesi con maggiori difficoltà economiche potranno beneficiare dell’esenzione totale dalla Tari, la tassa sui rifiuti: il Comune di Udine ha confermato il contributo per i nuclei con un ISEE pari o inferiore a 3.000 euro, già previsto lo scorso anno, come parte di un pacchetto più ampio di misure per contenere l’impatto della tariffa.

La misura, promossa congiuntamente dagli assessorati ai Tributi e all’Equità sociale, si affianca a un impegno finanziario da oltre 1,5 milioni di euro, destinato a calmierare gli aumenti per l’intera cittadinanza e le attività economiche, in un contesto segnato dal rincaro dei costi fissi.

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato aderente all’Unione Europea e ai cittadini di altro Stato in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Inoltre, è necessario che i richiedenti siano residenti nel Comune di Udine, intestatari di un’utenza domestica attiva corrispondente al proprio indirizzo di residenza e in possesso, come detto, di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) valida per l’anno 2025, con valore pari o inferiore a 3.000 euro.

Come fare domanda

La domanda per ottenere l’esenzione deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale del Comune di Udine, utilizzando le proprie credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per chi, pur disponendo di SPID o CIE, non fosse in grado di compilare autonomamente la domanda, il Comune mette a disposizione un servizio gratuito di facilitazione digitale. È possibile ricevere assistenza, previo appuntamento, presso la Biblioteca di quartiere Laipacco – San Gottardo in Viale Forze Armate 4 (telefono 333 6164253), la Biblioteca di quartiere Cormor – San Rocco in Via Vincenzo Joppi 68 (telefono 0432 235631), la sede dell’Unità Operativa Anagrafe in Via Beato Odorico da Pordenone 1, oppure presso la Biblioteca di quartiere Udine Sud in Via Pradamano 21 (telefono 0432 1274441). Sarà possibile presentare domanda fino al prossimo 13 giugno.

“La giunta comunale ha compiuto uno sforzo importante destinando ingenti risorse comunali per contenere l’aumento delle tariffe TARI e per tutelare le famiglie in un momento segnato da aumenti generali e costanti dei costi fissi. Per le fasce più fragili economicamente confermiamo un contributo per l’abbattimento totale della tariffa. In un momento storico di grande incertezza come quello che stiamo vivendo è fondamentale che le amministrazioni pubbliche diano strumenti concreti. Lo abbiamo fatto e da parte nostra è un segnale chiaro”, dichiara l’assessora ai Tributi Gea Arcella.

“In un periodo di crescente pressione economica, ribadiamo un’attenzione concreta verso le fasce più fragili della popolazione udinese”, ribadisce l’assessore all’equità sociale Stefano Gasparin. “Lo scorso anno questa amministrazione ha creato un fondo ad hoc per l’abbattimento della tassa sui rifiuti per le famiglie più in difficoltà economica. La sua conferma è un segno di continuità importante”.