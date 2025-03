L’Ultima giornata di Udine in Cioccolato.

Fino a domani, domenica 9 marzo, il centro storico di Udine si trasforma in una dolcissima meta per tutti gli amanti del cioccolato. È in corso la XVI edizione di “Udine in Cioccolato-CioccolatiAmo”, la fiera dedicata al cioccolato artigianale che sta richiamando visitatori di ogni età con un ricco programma di eventi e degustazioni.

L’appuntamento annuale, organizzato da Flash Srl. con il patrocinio del Comune di Udine, ha trovato spazio in una grande tensostruttura riscaldata, dove, dalle 10.00 alle 22.00, anche in caso di maltempo, è possibile ammirare, assaggiare e acquistare specialità al cioccolato.

Un’esplosione di gusto e creatività

Gli stand, animati da selezionatissimi espositori provenienti da tutta Italia, offrono tutte le declinazioni possibili del cioccolato: praline, tavolette, creazioni artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati, liquori e creme spalmabili. Particolare attenzione è riservata anche ai celiaci e alla cultura vegana, rendendo la manifestazione inclusiva e adatta a tutti.

Maestri cioccolatieri e show cooking

La giornata di domani sarà particolarmente ricca di appuntamenti. Dalle 10.00 alle 11.00, la Ciokoschool ospiterà un percorso educativo dedicato alla “Storia e degustazione del cioccolato di Modica Igp”. A seguire, l’Associazione Italiana Cuochi proporrà vari show cooking che culmineranno alle 17.00 con la dimostrazione tecnica di Fausto Ercolani dell’azienda “L’Artigiano Perugino”. Ercolani mostrerà il processo produttivo “Dalle fave di cacao al cioccolato”, accompagnato da una dimostrazione di temperaggio e produzione di cioccolatini.

Alle 18.00 sarà la volta del Maestro Cioccolatiere Enzo di Buono dell’azienda “Dolciaria Di Buono” di Catania, che terrà un corso aperto a tutti sulle “Tecniche di preparazione di praline”.

Un tocco di magia con Willy Wonka

Per tutto il giorno, i visitatori potranno incontrare Willy Wonka, che con la sua presenza fiabesca contribuirà a creare un’atmosfera magica e giocosa. Inoltre, il giornalista enogastronomico e sommelier Stanislao Liberatore seguirà gli show cooking, commentandoli e regalando spunti interessanti al pubblico.

Il programma completo del 9 marzo.

Ore 10:00 Apertura stand del cioccolato

Per tutta la giornata Willy Wonka allieterà con la sua presenza tutti i visitatori

Il giornalista Stanislao Liberatore, esperto enogastronomico e sommelier, seguirà tutti gli Show Cooking deliziando il pubblico con i suoi interventi e commentandoli



Ore 10:00/11:00 Percorso Educativo all’interno della Ciokoschool: “Storia e degustazione del cioccolato di Modica Igp”



Ore 11:00/16:00 Si susseguiranno vari Show Cooking a cura dell’Associazione Italiana Cuochi



Ore 17:00/18:00 “Dalle fave di cacao al cioccolato”: Dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a cura di Fausto Ercolani dell’azienda “L’Artigiano Perugino” di Perugia e contestuale dimostrazione di “Temperaggio e produzione di cioccolatini”



Ore 18:00/19:30 Show Cooking – Corso aperto a tutti: “Tecniche di preparazione di praline” a cura del Maestro Cioccolatiere Enzo di Buono dell’azienda “Dolciaria Di Buono” di Catania



Ore 20:00 Chiusura stand