A Udine un nuovo spazio per gli anziani, contro la solitudine

A Udine apre il centro anziani Zovins di une volte.

Un nuovo luogo di incontro e socializzazione per la terza età apre le porte a Udine: si tratta del centro per anziani “Zovins di une volte”, inaugurato ieri in via Cividale 26 e gestito dalle associazioni “Auser Renato Feruglio” e “Amici del Salotto”.

La struttura nasce con l’obiettivo di contrastare la solitudine e promuovere la socialità, offrendo attività ricreative, culturali e di orientamento. Tra le iniziative già in programma, figurano tornei di giochi da tavolo, corsi di lingua inglese e tedesca, cineforum, conferenze e incontri tematici. Il centro rappresenta così un’importante risposta alla chiusura degli spazi di via Micesio, restituendo agli anziani un luogo di aggregazione sicuro e accogliente.

L’inaugurazione è stata accompagnata dalla firma ufficiale della convenzione tra il Comune e le associazioni coinvolte, alla presenza dell’assessore alla Salute ed Equità Sociale, Stefano Gasparin. “Con l’apertura di questo centro, risolviamo un problema annoso e restituiamo agli anziani di Udine un punto di riferimento fondamentale”, ha dichiarato Gasparin, annunciando anche un’importante novità: “Intendiamo istituire la figura del Garante degli anziani, per mettere in rete tutte le realtà associative impegnate nel contrasto alla solitudine e nella promozione della socialità”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alla terza età promosse dal Comune di Udine, che ha stanziato un ulteriore contributo di 10.000 euro a favore delle associazioni per sostenere attività motorie anche in altre sedi.