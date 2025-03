Fiamme in un appartamento, evacuata una famiglia: il papà in ospedale

L’incendio in via Magrini a Udine.

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento di Udine: le fiamme si sono sviluppate in un locale al terzo pianto di via Magrini, poco dopo la mezzanotte, e hanno coinvolto la cucina. La famiglia che abita l’appartamento, composta da quattro persone, è stata fatta evacuare.

Il padre ha inalato del fumo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, il resto della famiglia è rimasto illeso. L’incendio ha causato danni a mobili e suppellettili, ma i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio.