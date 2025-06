Udine piange Franco Galanda, storico fotografo e papà del campione Giacomo

Franco Galanda aveva 78 anni.

Si è spento all’età di 78 anni Franco Galanda, storico fotografo di Udine, conosciuto e stimato per decenni non solo per la sua professione, ma per la gentilezza e l’umanità con cui ha saputo lasciare il segno nel cuore di tanti. Dal suo negozio in via Mercatovecchio, Franco ha accompagnato la vita degli udinesi con i suoi scatti discreti e attenti.

Ma Franco Galanda era anche il padre di Giacomo “Gek” Galanda, simbolo della pallacanestro italiana, capitano della Nazionale argento olimpico ad Atene 2004 ed ex consigliere federale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in città e nel mondo dello sport. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da parte di istituzioni, società sportive e cittadini comuni.

Il cordoglio del mondo della pallacanestro.

Sentito il messaggio dell’APU Udine Basket, che ha ricordato Franco. “Il Presidente Alessandro Pedone, il Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, la squadra e tutta la famiglia APU desiderano esprimere cordoglio e vicinanza a Giacomo Galanda e a tutta la sua famiglia per la scomparsa del papà Franco. Grande appassionato di pallacanestro e tifoso bianconero, la sua presenza era assidua sugli spalti del Carnera per assistere non solo alle gesta della prima squadra ma anche a quelle delle formazioni giovanili e femminili”.



Anche il Comitato regionale Fip Friuli Venezia Giulia, attraverso il presidente Alberto-Maria Camilotti e tutto il direttivo, ha voluto ricordare con affetto il padre “di quel Giacomo che ha rappresentato la nostra regione in Nazionale e ai massimi livelli”.

A unirsi al coro di affetto anche la United Eagles Basketball Cividale: “Il presidente Davide Micalich, il vicepresidente Riccardo Micalich, coach Stefano Pillastrini e tutta la società si stringono attorno a Gek Galanda in un momento di grande tristezza. Tutti noi ci ricorderemo sempre del mitico fotografo di via Mercatovecchio, uno dei punti di riferimento della nostra comunità. Un abbraccio a Gek e alla mamma.”

L’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati sabato 14 giugno, alle ore 9, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Udine. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di preferire donazioni ad associazioni impegnate nel sociale, nel solco dei valori di generosità e attenzione agli altri che hanno contraddistinto la vita di Franco.