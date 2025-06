L’incendio in un’azienda agricola di Villesse.

Incendio questa notte in un’azienda agricola di Villesse: alcune rotoballe di fieno depositate in un hangar hanno preso fuoco intorno alle 1:40. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra l’autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale con il supporto di un’ulteriore squadra e un’autobotte giunte dal distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno riscontrato che nel piazzale dell’azienda agricola c’erano tre hangar, accostati, stipati di rotoballe e l’incendio interessava quelle depositate nel capannone centrale. Immediatamente i soccorritori iniziavano l’azione di spegnimento delle fiamme riuscendo ad evitarne la propagazione agli altri due hangar.

Spento l’incendio i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica e minuto spegnimento del fieno bruciato, smassando tutte le rotoballe, un centinaio, andate a fuoco. L’intervento si è poi concluso con la messa in sicurezza di tutta l’area interessata dall’incendio. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle ore 8.30 circa.