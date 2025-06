Riapre il Mandi bar: a fine aprile era stato costretto ad una chiusura forzata dopo un incendio.

Riparte in grande stile, con uno staff al top, il blasonato “Mandi Bar” di Ronchis, punto di ritrovo per tutta la gioventù (e non) del territorio. Dopo uno stop forzato durato poco più di un mese, a causa di un piccolo incendio all’impianto elettrico risalente al 30 aprile, che aveva danneggiato parzialmente anche le pareti interne, il timoniere Mattia Galasso ha trasformato quella che agli occhi di chiunque sarebbe stato un punto d’arresto, in un’opportunità di singolare e strabiliante rinnovo.

“Da febbraio, il Mandi Bar è gestito solo da me, con il supporto fondamentale della mia compagna Jeanette, che ha lasciato il suo lavoro da parrucchiera per affiancarmi” spiega Mattia, che tiene a precisare “Il team è composto anche da Sara, che è la nostra esplosione di carisma: sempre sorridente, gentile, riesce a far sentire chiunque a proprio agio con una battuta o una parola dolce. Poi ci sono Angela e Giorgia, efficiente, precisa e sempre pronta, in grado di affrontare le ore più frenetiche con calma e professionalità la prima, la più giovane del team, con grande talento e maturità che la rendono una risorsa preziosissima, la seconda“.

“Il locale stava andando molto bene fino all’episodio dell’ incendio, che ha segnato un momento difficile e carico di stress, ma che grazie al supporto di persone come l’agente Allianz Gianfranco Stella, alcuni rappresentanti, clienti, impresari e collaboratori, siamo riusciti a rimettere tutto in piedi” confessa con orgoglio Galasso, che aggiunge “Alla riapertura, il locale avrà un nuovo look, nuovi prodotti e una motivazione ancora più forte: mi è mancato infatti , anche se solo per un breve periodo, il contatto con la gente, il lavoro al banco e l’energia del locale- prosegue Mattia – posso ora affermare con grande consapevolezza che questa pausa forzata mi ha fatto riscoprire il valore umano del mio lavoro“. E ancora “Questa sera ci sarà un evento che segnerà un nuovo inizio e l’estate sarà piena di serate ed eventi, mentre i clienti saranno il cuore pulsante del locale perché, lo dico a gran voce, senza la loro presenza il locale sarebbe solo uno stabile senza alcuna anima”. Una ripartenza, quella del Mandi Bar, che ha tutta l’aria di rivelarsi un asso nella manica da veri professionisti.