Nuovo sciopero per bus e corriere: possibili disagi in Friuli

Sciopero di bus e corriere di Arriva Udine.

L’Associazione Sindacale Indipendente – Arriva Udine (ASI-AU) ha proclamato uno sciopero di quattro ore il prossimo 24 ottobre 2025, che potrebbe interessare il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano gestito dall’azienda Arriva Udine SpA.

L’azienda ha precisato che ASI-AU è un’organizzazione non riconosciuta con cui non ha rapporti ufficiali e che i temi alla base dello sciopero sono già oggetto di confronto e accordi con le altre sigle sindacali presenti in azienda. Arriva Udine ha inoltre annunciato l’intenzione di contestare la legittimità dello sciopero, avviando i provvedimenti del caso. Al momento, salvo indicazioni diverse delle autorità competenti, i servizi non saranno garantiti dalle 17.20 alle 21.20.