Le sette vite del Cat Café: dopo un anno, riapre l’amato locale per gli amanti dei mici

Dopo un anno, riapre i battenti il Cat Cafè di Martignacco.

Una bellissima notizia per gli amanti dei felini e per i tanti clienti che erano rimasti orfani del Cat Cafè Di Cane in Gatto di Martignacco: il locale, infatti, sta per riaprire i battenti dopo più di anno di chiusura, quando le speranze sembravano ormai perse.

Il bar di via Cividina era stato aperto diversi anni fa per la prima volta da Loredana Barichello, che aveva creato un luogo perfetto per gli amanti dei gatti: gli animaletti erano liberi di muoversi, dormire, giocare e interagire con gli avventori. Non solo, quello spazio era diventato anche un luogo di adozione perché quasi tutti i quattro zampe ospitati cercavano una nuova casa.

Il cambio di gestione.

L’avventura stava per chiudersi una prima volta nel 2022 a causa dei problemi di salute della Barichello che ha cercato disperatamente qualcuno che le succedesse nella gestione. E proprio a fine anno, quel qualcuno è arrivato, Giulia Aurora Mauri che ha continuato ad occuparsi del locale fino all’anno scorso.

Poi la ferale notizia: dopo la chiusura di agosto 2024, il pet cafè non ha riaperto e nel settembre un post sulla pagina social avvertiva che Giulia, per motivi lavorativi, non poteva più continuare. “Sappiamo che queste porte si potranno riaprire– era l’appello finale -, per questo guardiamo al futuro con speranza: se anche voi volete tenere vivo il sogno, aiutateci e spargete la voce. Chiunque fosse interessato può contattarci”.

La svolta e la riapertura.

A giugno di quest’anno, quell’appello è stato ripetuto per l’ultima volta e finalmente è arrivato alle orecchie giuste: il 16 settembre un nuovo post dopo mesi di silenzio ha fatto intuire che c’erano novità. Ora invece è una certezza: il Cat Cafè riaprirà i battenti domenica 28 ottobre dalle 10. Attenzione, però, per la sicurezza dei nuovi mici, che si stanno ancora ambientando, chi vorrà partecipare dovrà prenotarsi.

Ecco l’autopresentazione del nuovo team che gestirà il locale:

La parone – Federica

Barista di professione e mamma di tre esigenti palle di pelo: ecco qua, finalmente, chi farà ripartire il nostro amato cat cafè! In un mix di entusiasmo (e pignoleria) Fede è prontissima a riaccogliere voi e tutti i prossimi gatt-ospiti

L’artista – Silvia

Amante dei prodotti biologici e ovviamente dei gatti, Silvia offrirà supporto operativo (e morale) alla parone: il suo occhio clinico, allenato nella settima arte, e la sua passione per la ristorazione saranno indispensabili per iniziare con la zampa giusta

La Social Meow Manager – Ross

Ma chi è che scrive tutti questi post?? È tempo di presentazioni anche per me: sono il classico topo (o gatto) di biblioteca, appassionata di grafica e, ovviamente, gattara patentata. Seguirò la parte creativa e social, nonché la piccola libreria presente al Cat Cafè