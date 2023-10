Tenta la truffa fingendosi il parroco di quartiere.

Ha tentato la truffa ai danni di un’anziana fingendosi il parroco del quartiere, ma la signora non ci è cascata e, anzi, l’ha segnalata alla Polizia di Stato.

E’ l’ennesimo tentativo di raggirare gli anziani, solo che questa volta, fortunatamente, non è andato a buon fine. Il malvivente ha chiamato al telefono spacciandosi per il prete e chiedendo soldi come garanzia per pagare delle presunte multe derivanti da un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto. La signora, però, ha chiamato direttamente il vero parroco, che le ha assicurato di stare bene; avuta la conferma che la telefonata era falsa, ha quindi contattato la Questura per denunciare la truffa.

Si tratta di una delle diverse segnalazioni arrivate alla Polizia negli ultimi giorni per episodi simili a Udine: nelle altre, il metodo usato era quello del parente che aveva bisogno di soldi, dai 10 ai 25mila euro, per delle cure. Anche in questi casi, però, gli anziani hanno subodorato l’imbroglio e allertato le forze dell’ordine.