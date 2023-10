Domenica 8 ottobre c’è il Gemona Sport Open Day.

Una giornata intera, per conoscere tutte le discipline che si possono praticare sul territorio: a Gemona arriva lo Sport Open Day, rivolto a famiglie e bambini. Domenica 8 ottobre presso il Polo Sportivo di via Velden, le società sportive locali faranno conoscere la propria attività, dagli sport più tradizionali a quelli meno conosciuti: calcio, basket, rugby, atletica, scherma, ciclismo… solo per citarne alcune.

Il programma prevede il ritrovo alle 10 di mattina con inizio delle attività sportive (fino alle 12); si ricomincia il pomeriggio, alle 14, per continuare fino alle 16.30. Alle 13, invece, ci sarà un Pasta Party per tutti.

Durante il weekend della Festa dello Sport, inoltre, ci saranno due giorni di gare promozionali di Orienteering (il pomeriggio di sabato 7 ottobre) e Ping Pong (la mattina di domenica 8 ottobre). Un’opportunità aperta a tutti dove ci si potrà cimentare in due discipline dal divertimento assicurato.

Un appuntamento ormai consolidato da anni per l’amministrazione comunale, che riconosce nello sport, anche attraverso il progetto Sportland, un potente motore che coinvolge una vasta comunità di appassionati. Una filosofia che sposa in pieno le linee dettate dall’Unione europea, che dal 2015 celebra ogni anno nell’ultima di settembre, la Settimana europea dello sport per promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.