Il programma di Ein Prosit 2023.

Tutto pronto per la nuova edizione, la 24esima, di Ein Prosit, la manifestazione organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano che, dal 19 al 22 ottobre, trasformerà Udine nella capitale della grande cucina internazionale.

L’evento metterà in relazione temi quali la cultura enogastronomica internazionale, la tradizione del vino e la conoscenza delle materie prime attraverso un percorso articolato e fruibile dal pubblico di cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri.

Per il quarto anno l’evento si svolgerà non solo nel centro di Udine, ma coinvolgerà anche le realtà circostanti, con un calendario fitto di appuntamenti alla scoperta del mondo enogastronomico regionale e internazionale. Un’edizione unica quella del 2023, che intende approfondire l’attuale realtà enogastronomica mondiale, in un connubio e intreccio di proposte mai realizzato prima.

Carlo Cracco, Quique DaCosta, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros, Bruno Verjus, Pablo Rivero, Pia Leon, Moreno Cedroni, Christophe Pelè, Matias Perdomo, sono solo alcuni degli oltre 100 chef presenti, provenienti da più di 20 paesi del mondo.

Saranno160 gli appuntamenti di questa edizione, dalle cene ai laboratori, degustazione, eventi speciali, tutte attività fruibili dal pubblico che giungerà a Udine da tutta l’Italia e dall’estero. Io sono Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato negli abbinamenti con i piatti delle cene e in percorsi didattici realizzati nelle degustazioni, nei laboratori dove i prodotti regionali saranno protagonisti ma anche nella capacità di accoglienza che gli operatori, la città, i ristoranti ospitanti e il territorio regionale sanno garantire.

Ein Prosit 2023 è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Assessorato alle Attività Produttive, Promoturismo FVG, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine.

Le dichiarazioni.

“Ein Prosit – ha commentato Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia – è un ciclo di eventi di eccellenza che rappresenta al tempo stesso un’esperienza e una vetrina. Prima di tutto è un’occasione imperdibile per assaggiare piatti e vini squisiti della tavola friulana. In secondo luogo, con il suo ricco programma di cene, degustazioni e laboratori, è una vetrina straordinaria per ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’. Perché il cibo e il bere sono cultura in senso pieno e raccontano questa terra con un linguaggio diretto e profondo”.

“Udine – ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini -, si ripropone quale capitale mondiale dell’alta gastronomia, con un fitto programma capace di coinvolgere in Friuli Venzia Giulia e nel capoluogo friulano in particolare i grandi nomi del fine dining mondiale. Questo evento è una perla di rara bellezza che può̀ aiutare Udine a crescere dal punto di vista turistico”.

“La manifestazione è una ottima occasione – ha sottolineato il vice sindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Udine, Alessandro Venanzi -, per far conoscere ad alto livello il meglio della nostra produzione enogastronomica. Negli intenti di questa amministrazione Udine deve diventare il punto di riferimento per il mondo gastronomico regionale, la rappresentante di un territorio ricco, ambasciatrice di prodotti conosciuti e apprezzati anche a livello internazionale”.

Il programma di Ein Prosit 2023.

Il programma messo a punto dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, in collaborazione con Paolo Vizzari e Manuela Fissore, prevede oltre 160 eventi fra cui le cui cene che vedranno protagonisti i grandi chef, le degustazioni, gli incontri, i laboratori e le masterclass, presieduti da note personalità̀ del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore ed alcuni tra i migliori cuochi di fama internazionale e con riconoscimenti autorevoli quali le stelle Michelin e 50 Best Restaurants Awards. Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: www.einprosit.org

Gli Itinerari del Gusto (da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre)

Gli “Itinerari del Gusto” sono l’incontro della grande cucina con il Friuli-Venezia Giulia. Grandi Chef italiani ed internazionali animeranno gli eventi con le loro proposte, nelle quali la ricerca del dettaglio si fonde con la tecnica delle preparazioni di straordinario livello, permettendo ai molti appassionati di familiarizzare con la cucina ai suoi massimi livelli.

Le degustazioni guidate (da sabato 21 a domenica 22 ottobre)

Un’occasione per conoscere e confrontarsi con prodotti di grande spessore qualitativo. L’obiettivo è quello di proporre un approccio corretto al vino, conducendo gli appassionati passo dopo passo nell’assaggio per meglio apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità̀ dei vini presentati e dei loro produttori. Tutte le degustazioni sono condotte da esperti del settore: Alberto Lupetti, Alessio Rozzi, Armando Castagno, Eugenio Signoroni, Francesco Annibali, Gae Saccoccio, Gianluca Castellano, Jacopo Cossater, Lorena Pravato, Matteo Gallello, Oscar Mazzoleni e Paolo Ianna.

Laboratori del Sapore (sabato 21 e domenica 22 ottobre)

Un viaggio fra i profumi ed i sapori del nostro Paese, in cui verranno proposti abbinamenti cibo-vino durante i laboratori e le masterclass, con vere e proprie escursioni tra i prodotti del patrimonio enogastronomico regionale e nazionale. Gli ospiti di questa edizione:, Bepi Pucciarelli, Bernardo Pasquali, Chiara , Alfonso Isinelli, Quaglia & Piero Gabrielli, Corrado Assenza, Renato Grando, Roberta Galletti, Ascanio Brozzetti, Enrico Panzarasa, Francesca Baldereschi, Savio Del Bianco Elisa De Nardo e Oscar Mariotti.

Aperitivi (da giovedì 19 a domenica 22 ottobre)

In questa ventiquattresima edizione ad accompagnare i pre-cena ci saranno grandi nomi del mondo del pairing internazionale: Bastien Rémillieux, Giacomo Scotti, Marco Penitenti, Aurelie Panhelleux, Luca Marcellin, Elena Stucchi, Luca Ardito, Martina Bonci, Massimo Borroni, Alessandro Mengoni e Domenico Carella.

Eventi speciali.

Molti anche gli eventi speciali tra cui spicca “Dalle Ande all’Amazzonia” in cui Virgilio Martines, n.1 The World’s 50 Best Restaurants 2023 con il suo ristorante Central di Lima, racconterà le sue esperienze legate al territorio peruviano, e con Alessandro Mannarino che a sua volta ci introdurrà nei suoi viaggi in quei territori. Tra gli altri ospiti ci saranno anche Daddy G ( Massive Attack ) e Trilok Gurtu.