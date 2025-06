UniUd completa il restauro di un film del 1929.

L’Università di Udine, in collaborazione con Cinecittà – Archivio Storico Luce, ha portato a termine il restauro di un prezioso documento cinematografico risalente al 1929: il film muto in bianco e nero “La Spedizione Franchetti nella Dancalia etiopica”, considerato una pietra miliare della cinematografia fascista sulle missioni coloniali in Africa.

Il documentario racconta la spedizione coloniale guidata dal barone Raimondo Franchetti, a cui partecipò anche l’operatore Mario Craveri inviato dall’Istituto Luce per filmare l’impresa, svolta tra novembre 1928 e giugno 1929.

Come è avvenuto il restauro del film.

Il restauro è stato realizzato grazie al lavoro congiunto dei laboratori La Camera Ottica, Digital Storytelling Lab e Media Lab del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale di Udine. La direzione scientifica è stata curata da Andrea Mariani e Serena Bellotti, con la supervisione tecnica di Gianandrea Sasso. Hanno collaborato attivamente anche studenti dei corsi in Discipline dell’audiovisivo e in Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media.

Il film, concepito originariamente per la famiglia Franchetti, fu proiettato per la prima volta nel novembre 1929, in due diverse versioni: una in quattro parti a Treviso e un’altra, in sei parti, al Teatro Augusteo di Roma davanti alla famiglia reale.

Il restauro ha restituito l’edizione in sei parti, basandosi sui negativi originali conservati nell’Archivio Storico Luce e sul ritrovamento fortuito dell’elenco delle didascalie di quell’edizione. Questo ha permesso di ricostruire fedelmente la forma del film proiettata nella sua presentazione più importante, senza interventi correttivi.

“Questa edizione critica – spiegano Mariani e Bellotti – rappresenta la migliore approssimazione possibile in assenza di una copia positiva originale sopravvissuta”. Nel corso del progetto è stata inoltre ritrovata l’unica copia positiva appartenuta al barone Franchetti, a lungo ritenuta perduta, corrispondente all’edizione in quattro parti.

La presentazione del documentario restaurato.

Il lavoro è anche raccontato nel volume “La Spedizione Franchetti nella Dancalia etiopica” (Silvana Editrice), scritto da Mariani e Bellotti, che accompagna la ricostruzione scena per scena del film. La presentazione pubblica del film restaurato e del libro avverrà domani, giovedì 26 giugno alle ore 16.40, a Bologna, nell’ambito del festival “Il Cinema Ritrovato”. Parteciperà il gruppo di lavoro che ha promosso e curato questo significativo recupero culturale.