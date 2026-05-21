Ladri in casa a Tolmezzo, coppia di anziani chiusa in camera e derubata

Una notte di paura quella vissuta da una coppia di anziani di Tolmezzo, che è stata sorpresa nel sonno da due ladri incappucciati, entrati nella villetta mentre marito e moglie, di circa 80 anni, erano già a letto.

L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 16 maggio, attorno alle 22. I due coniugi si sono svegliati di soprassalto dopo aver sentito un rumore provenire dall’abitazione. Pochi istanti dopo si sono trovati davanti due sconosciuti con il volto coperto dal passamontagna, guanti e torce puntate negli occhi.

I ladri entrano in casa e bloccano la coppia

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero subito impedito alla coppia di chiedere aiuto. Prima avrebbero manomesso le maniglie delle portefinestre, così da bloccare possibili vie di fuga, poi avrebbero preso il telefono cellulare che si trovava in carica su un comodino.



I due anziani sono stati quindi chiusi nella camera da letto, mentre i ladri rovistavano nelle stanze della casa alla ricerca di denaro e preziosi. Momenti di grande paura per marito e moglie, costretti ad attendere senza poter uscire né contattare qualcuno.

Rubati gioielli, sfilata anche la fede alla donna

Durante il furto i malviventi avrebbero portato via alcuni gioielli, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Alla donna sarebbe stata sottratta anche la fede nuziale, sfilata direttamente dal dito.



Dopo aver rovistato tra cassetti e armadi, i ladri sono fuggiti. Solo a quel punto il marito è riuscito a reagire: utilizzando un appendiabiti, ha rotto il vetro di una portafinestra e ha iniziato a chiedere aiuto, attirando l’attenzione di un vicino.

L’allarme dato dal vicino, indagano i carabinieri

È stato proprio il vicino di casa a dare l’allarme e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tolmezzo, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili.



Fortunatamente per i due anziani non si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie, ma lo spavento è stato enorme. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile: al vaglio ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, che potrebbero fornire indicazioni preziose sugli spostamenti dei malviventi prima e dopo il colpo.