A Udine torna il cinema all’aperto.

A Udine il grande schermo del cinema all’aperto al Giardino Loris Fortuna si riaccenderà oggi, mercoledì 25 giugno, facendo poi buona compagnia agli udinesi fino alla fine di agosto! Primissime visioni, cult, eventi, blockbuster: ogni sera un film diverso, sotto il segno del Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2025) e del CEC/Visionario.

“Il cinema all’aperto – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone – è una rassegna sempre molto attesa e apprezzatissima dal pubblico udinese e friulano. A Udine, grazie alla professionalità del CEC/Visionario e da quest’anno grazie al supporto di Despar Nord, ancora una volta il grande cinema è al centro di UdinEstate, il cartellone di eventi organizzato dal Comune insieme alle realtà culturali del territorio. In un mondo sempre più digitale che sta modificando la fruizione di diversi contenuti culturali, continua a essere irrinunciabile il valore del cinema come servizio pubblico di comunità: in questo senso per l’amministrazione comunale è un punto di forza sostenere una rassegna cinematografica all’aperto durante i mesi estivi, così come promuovere in generale l’attività del cinema della nostra città”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, Sabrina Baracetti, Presidente del CEC/Visionario, che sottolinea il consolidamento del rapporto tra Comune e CEC: “Un rapporto che non smette di crescere su se stesso, anno dopo anno, sotto il segno di idee e di progetti rivolti alla comunità e, ovviamente, alla centralità culturale di Udine”.

Il calendario e i film in programma.

Il sipario si aprirà, come detto, mercoledì 25 giugno. E si aprirà con una primissima visione: il super action sportivo F1, interpretato dall’eterno Brad Pitt con Javier Bardem. È la storia di Sonny Hayes, un ex pilota che decide di tornare in pista dopo essersi ritirato negli anni ‘90. Inutile evidenziare le due parole d’ordine: adrenalina e alta velocità! Tra le successive primissime visioni, poi, segnaliamo Jurassic World – La rinascita, Elio della Disney Pixar, I fantastici 4 – Gli inizi e il Superman di James Gunn.

Il programma sarà suddiviso, come sempre, in sezioni tematiche, viaggiando dagli highlights della stagione appena conclusa (FolleMente, Diamanti) alle pietre miliari del passato (Picnic a Hanging Rock, Le onde del destino), dalle oasi d’autore (Le assaggiatrici, Berlinguer – La grande ambizione, Vermiglio) ai film da Oscar (A Complete Unknown, Flow, Emilia Perez), fino ai titoli per le famiglie (Dragon Trainer, Lilo e Stitch, Oceania 2).

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai film che compiono 25 anni nel 2025. Ne citiamo solo alcuni, certi che resterete sorpresi (anzi: spiazzati) dalla loro data di nascita: American Psycho (dal romanzo cult di Bret Easton Ellis), Alta fedeltà (dal romanzo cult di Nick Hornby), I cento passi di Marco Tullio Giordana (esordio cinematografico di Luigi Lo Cascio) e il leggendario antesignano di Squid Games, Battle Royale, con un Takeshi Kitano davvero malvagio!

Tra gli eventi speciali del “primo tempo” del programma, che si snoderà dal 25 giugno al 31 luglio, vanno sicuramente segnalati i quattro appuntamenti a ingresso gratuito di InCinema OUTside (i film del 3, 4, 5, 6 luglio saranno presentati con i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche e l’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti) e il cineconcerto in collaborazione con Udin&Jazz: il 12 luglio potremo goderci The Strong Man (La grande sparata) di Frank Capra musicato dal vivo dalla Zerorchestra.

Due, infine, lepresentazioni con ospite: martedì 1° luglio vedremo la sorridente commedia Come fratelli, accompagnata dal regista Antonio Padovan (Finché c’è prosecco c’è speranza, Il grande passo) e dal protagonista Pierpaolo Spollon (volto notissimo di Doc – Nelle tue mani, Blanca, L’allieva, Che Dio ci aiuti), mentre venerdì 18 luglio, in collaborazione con Bottega Errante e Merdiano 13, vedremo il potente documentario I diari di mio padre di Ado Hasanovic, accompagnato dalla produttrice Chiara Cruciatti.

Le proiezioni, ricordiamo, avranno inizio alle 21.30 circa (appena fa buio) e la biglietteria aprirà alle 21.00. Le prevendite online saranno invece attive sul sito www.visionario.movie. In caso di previsto e comprovato maltempo, le proiezioni si svolgeranno alle 21.45 al Visionario.