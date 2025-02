Nuovo studio dell’UniUd su attività fisica e malattie polmonari.

Il Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine è alla ricerca di volontari per un importante studio sull’attività fisica e le malattie polmonari croniche, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi Pnrr. L’obiettivo del progetto è approfondire le limitazioni che l’esercizio fisico può comportare nei pazienti affetti da patologie respiratorie croniche.

Chi può partecipare.

Si cercano uomini e donne tra i 50 e i 70 anni sani, ovvero privi di malattie respiratorie, cardiovascolari, neurologiche e oste-arto-muscolari. Questi soggetti sani “di controllo” saranno utili per raccogliere dati di confronto con quelli ottenuti sui pazienti malati. I volontari avranno così l’opportunità non soltanto di contribuire alla ricerca, ma anche di ricevere una valutazione approfondita e gratuita del proprio stato di salute fisica.

Cosa prevede lo studio.

I volontari dovranno sottoporsi a due visite nel laboratorio di Fisiologia dell’Esercizio del dipartimento di Medicina dell’ateneo. La prima visita consisterà in una visita medica e un test da sforzo cardiopolmonare su cicloergometro, mentre la seconda visita sarà un test di valutazione a riposo o durante esercizi di bassa intensità.

I volontari avranno la possibilità di accedere gratuitamente ai test per valutare la propria condizione fisica tramite una visita medica di screening, la misurazione della massa magra e grassa, la valutazione della massima potenza aerobica e di altre variabili della capacità di esercizio e l’analisi delle capacità dei sistemi respiratorio, cardiovascolare e muscolare.

L’utilizzo dei dati sarà anonimo e ogni individuo riceverà un report con i propri risultati individuali. I volontari non saranno sottoposti ad alcuna misurazione invasiva o dannosa: i ricercatori utilizzeranno strumenti come maschere e boccagli per il consumo di ossigeno, impedenziometri, metabolimetri, ecografi, elettrocardiografi e strumenti ottici per la valutazione dell’ossigenazione muscolare.

Per candidarsi o ricevere informazioni in merito al progetto è possibile contattare il team di fisiologia dell’esercizio dell’Università di Udine via whatsapp al numero 3933692170 o via email scrivendo a copd2025@gmail.com