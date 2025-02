A Campoformido arriva un nuovo medico di famiglia: incontro pubblico per conoscerlo

Nuovo medico di base a Campoformido.

La Direzione del Distretto sociosanitario Friuli Centrale annuncia che, a partire dal 1° marzo, la dr.ssa Sofia Tilatti entrerà in servizio come nuovo medico di base per l’ambito territoriale di Campoformido. “Desideriamo darle un caloroso benvenuto – afferma Angela Panzera, direttore del Distretto – augurandole un buon lavoro al servizio della comunità. Il suo ambulatorio sarà situato a Bressa, frazione di Campoformido, in via Principe di Piemonte n. 91, e riceverà i pazienti su appuntamento”.

Sempre a partire da sabato 1° marzo i cittadini potranno scegliere la dr.ssa Tilatti come proprio medico di medicina generale. I residenti del Comune di Campoformido potranno effettuare la scelta autonomamente tramite il portale SESAMO. In alternativa, sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Anagrafe Sanitaria di Udine e Feletto (Tavagnacco), presentandosi muniti di tessera sanitaria. L’Anagrafe Sanitaria del Distretto di Udine sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:45, mentre quella del CAP di Feletto (Tavagnacco) sarà accessibile il martedì e il giovedì, dalle 9:30 alle 12:30.

Anche l’Amministrazione comunale di Campoformido accoglie con piacere la dr.ssa Tilatti, come dichiara il sindaco Massimiliano Petri: “Auspichiamo che la sua presenza possa rappresentare un punto di riferimento stabile per il territorio e favorire una collaborazione proficua con le realtà locali”.

Per favorire un primo contatto tra la cittadinanza e la nuova professionista, l’amministrazione Petri ha organizzato un incontro pubblico di presentazione che si terrà venerdì 28 febbraio alle ore 20:30 presso la sede delle associazioni (ex scuole) di Bressa. Sarà un’occasione per conoscere la dr.ssa Tilatti, comprendere le modalità di accesso ai suoi servizi e approfondire il suo ruolo nel territorio. Durante la serata, inoltre, verrà inaugurato il nuovo studio medico, segnando un importante passo avanti nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria locale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.