Annunciate le date del tour 2026 di Vasco Rossi: doppio concerto a Udine.

La notizia che in molti aspettavano è arrivata: Vasco Rossi arriva in concerto a Udine. E non sarà un semplice concerto, ma un doppio appuntamento imperdibile, il 28 e 29 giugno 2026, allo Stadio Bluenergy. Una tappa che si preannuncia come uno dei momenti più intensi ed emozionanti del nuovo tour, annunciato oggi da Live Nation, VASCO LIVE 2026.

Il tour 2025 è ancora in pieno svolgimento, ma il Blasco non si ferma, anzi rilancia. Dopo aver radunato oltre 56.000 fan a Bibione, 72.000 a Torino, 130.000 a Firenze (dove ha ricevuto le chiavi della città) e 77.000 a Bologna, Vasco si prepara a concludere il suo cammino estivo con Napoli, Messina e Roma. Un viaggio da oltre 600.000 spettatori, che sembra solo l’anticamera di qualcosa di ancora più grande.

Udine è una delle cinque città selezionate per il nuovo tour, che porterà Vasco da nord a sud dell’Italia, attraversando anche la Sardegna. Una scelta che rende onore a una terra storicamente affezionata al rocker di Zocca e che già in passato ha saputo accoglierlo con un calore travolgente. Il Bluenergy Stadium è pronto a esplodere di energia per due serate che si annunciano epiche, dove la voce di Vasco si fonderà con il coro di migliaia di fan in un’unica, inarrestabile onda rock.

Da San Siro a Udine: il viaggio continua

VASCO LIVE 2026 arriva come naturale prosecuzione di un percorso straordinario iniziato con la residency da record a San Siro nel 2024 – sette concerti nello stesso stadio, primato mai raggiunto da nessun altro – e proseguito con un tour 2025 che ha riempito stadi e cuori da ogni angolo della penisola. È la celebrazione collettiva di una carriera che dura da oltre 50 anni e non conosce battute d’arresto.

I biglietti

La corsa al biglietto è già partita. La prevendita esclusiva per il Blasco Fan Club inizierà lunedì 7 luglio alle 12:00 su vascolive.vivaticket.it. A seguire, dal 9 luglio, accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard su priceless.com/music. La vendita generale aprirà venerdì 11 luglio alle 13:00 su Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster.

Udine si prepara, dunque, a scrivere un’altra pagina memorabile nel libro del rock italiano. Perché con Vasco non è mai finita. E nel 2026, al Bluenergy Stadium, tutto può davvero succedere.

Il tour.