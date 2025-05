Entro il 2025 i lavori in via Verzegnis a Udine.

Il Comune di Udine investirà circa 250.000 euro per la riqualificazione di via Verzegnis, una strada residenziale che da tempo versa in condizioni critiche. L’intervento, fortemente richiesto dai residenti, riguarderà il completo rifacimento della pavimentazione stradale, oggi deteriorata da cedimenti, crepe e usura, e il potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita del quartiere.

L’opera si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di sicurezza stradale 2030 e sarà finanziata in parte con un contributo regionale, richiesto e ottenuto dal Comune, di 232.000 euro. I lavori prevederanno la rimozione e il rifacimento del manto bituminoso, la sistemazione dei sottofondi danneggiati, la messa in quota dei pozzetti, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e la pulizia delle caditoie, nuova illuminazione.

“Si tratta di un’opera molto attesa dai residenti della zona – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol – che da tempo segnalavano lo stato di degrado del manto stradale e la necessità di migliorare la sicurezza, soprattutto nelle ore serali e in prossimità dell’attraversamento su viale Giovanni Paolo II.”

Particolare attenzione sarà riservata all’eliminazione delle barriere architettoniche, mediante raccordi tra la carreggiata e i marciapiedi per garantire piena accessibilità. L’illuminazione verrà completata con due nuovi punti luce e un sistema APL Smart per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale su viale Giovanni Paolo II. Il progetto rispetterà inoltre i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dalla normativa nazionale, assicurando interventi sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

L’avvio dei lavori è previsto entro la fine dell’estate 2025, con conclusione entro i primi mesi del 2026, secondo il cronoprogramma in via di definizione. “Con questo intervento – conclude Marchiol – continuiamo a investire nella riqualificazione della rete viaria cittadina, migliorando la qualità della vita e la sicurezza di tutti.”

MIchelini: “Opera progettata dalla precedente amministrazione”

Sull’opera interviene anche Loris Michelini, già Vicesindaco e Assessore alla Viabilità e Lavori Pubblici durante l’Amministrazione Fontanini, che precisa: “Tengo fortemente a puntualizzare che il rifacimento del manto stradale di via Verzegnis con il potenziamento dell’illuminazione pubblica, oltre alle nuove infrastrutture di viabilità lenta (ciclabili) lungo via Giovanni Paolo II e via Molin Nuovo (1.200 metri complessivi), non sono stati pensati né dall’attuale assessore Marchiol né da questa Amministrazione De Toni, bensì dalla precedente Amministrazione Fontanini.”

Michelini aggiunge che l’intervento rientrava nel progetto “Riqualificazione Tresemane”, sviluppato con i Comuni di Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo e finanziato tramite fondi PNRR e contributi regionali.



“Purtroppo – conclude – non tutti ricordano l’imponente lavoro a cui gli Uffici sono stati sottoposti negli anni passati per progettare e gestire queste opere. Ora Sindaco e Assessori si vantano di interventi il cui merito andrebbe riconosciuto a chi li ha concepiti. L’assessore Marchiol dovrebbe essere più corretto nel comunicare e riconoscere di essere spesso in ritardo nei lavori.”