I vigili del fuoco di Udine in campo per gli incendi in sud Italia.

La solidarietà friulana, si sa, è sempre encomiabile. E nemmeno questa volta il grande cuore si è smentito. Alle 9 di stamane sono partiti dal comando di Udine uomini e mezzi dei vigili del fuoco, pronti a scendere in campo per l’emergenza incendi in Calabria.

Andranno a rinforzare il dispositivo di soccorso antincendio boschivo della Regione Calabria. Sono 9 gli uomini che garantiranno il supporto ai colleghi calabresi, con tre mezzi dedicati all’Aib (antincendio boschivo).

Altri due, tra i quali un Dos (Direttore operazione spegnimento) partiranno sempre dal comando di Udine nel pomeriggio, diretti in Sicilia a dare il cambio ai colleghi che già operano in provincia di Palermo per coordinare le operazioni di “sgancio” da parte dei mezzi aerei della flotta statale impiegati sui numerosi incendi in atto.

