Aperte le iscrizioni per i corsi triennali del Cefap: si punta sul “green”

I nuovi corsi del Cefap.

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi Triennali in partenza il prossimo anno formativo 2021/2022 al Cefap, unico Ente di formazione accreditato in Regione per i settori agroalimentare e agroambientale.

In un mondo sempre più “green” e sostenibile, accedere ad una formazione in ambito agroalimentare e agroambientale è un’ottima opportunità per i ragazzi che ricercano nella scuola uno sviluppo fortemente pratico che li prepari al meglio per il mondo del lavoro.

Il Cefap offre percorsi formativi altamente qualificati e a stretto contatto con la natura.

Per imparare a gestire la produzione agricola, zootecnica e le attività di trasformazione alimentare con modalità e tecniche che preservino e migliorino l’ambiente rurale, in linea con la valorizzazione delle produzioni locali.

Per imparare a svolgere mansioni esecutive e di tipo manuale che consentano di ottenere, partendo dalle materie prime, prodotti derivati attraverso la trasformazione, la conservazione, il confezionamento e lo stoccaggio dei prodotti alimentari.

Per apprendere le tecniche di lavoro montano nei settori della selvicoltura, della tutela e valorizzazione delle aree protette, delle sistemazioni idraulico-forestali, della carpenteria del legno e dell’arredo urbano.

Per essere in grado di avviare coltivazione di fruttiferi e ortaggi, nonché allevamenti, ed affiancare la gestione dei rifugi.

Perché scegliere Cefap?

Perché da 50 anni opera nella formazione professionale del settore agricolo, il 70% degli allievi trova lavoro entro 12 mesi dal diploma, i corsi professionali preparano ad un lavoro che non conosce crisi e in ogni corso c’è un tutor pronto ad aiutare i ragazzi, sostenendoli durante tutto il loro percorso scolastico.

Scegli Cefap per un futuro sicuro e “green”, le iscrizioni ai corsi sono aperte!

Scopri di più, guarda il video! – link YouTube https://youtu.be/FUqKq9B9Qi8

