Vigili del Fuoco, “Onore al comandante Pilo”: lo striscione di solidarietà a Udine

Il Comandante dei vigili del fuoco di Udine, Francesco Pilo, trasferito in Abruzzo.

Commozione, applausi, strette di mano e anche qualche malumore hanno accompagnato l’ultimo saluto del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, Francesco Pilo, che lascia l’incarico essendo stato trasferito alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco de L’Aquila, dove assumerà il ruolo di dirigente del soccorso pubblico e prevenzione incendi.

All’esterno del comando di via Popone, è stato esposto uno striscione di saluto e, dai toni, di solidarietà: “Ha aiutato i suoi uomini sacrificando se stesso. Onore al comandante Pilo“. Il messaggio esposto sulla strada ha sollevato un velo di curiosità su un clima che, pur nella massima compostezza istituzionale, sembrerebbe celare punti di vista divergenti riguardo alla sua partenza, lasciando intendere che il trasferimento possa essere stato accolto con un certo rammarico da una parte della base.

Originario di Livorno, 55 anni, padre di due figli, Pilo è ingegnere nucleare. Dopo la laurea ha conseguito un dottorato in Sicurezza degli impianti industriali. Entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2003, ha operato a lungo a Venezia Mestre, seguendo in particolare gli impianti industriali di Porto Marghera. Ha inoltre fatto parte del Nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) di Venezia, tra i più rilevanti a livello nazionale ed europeo.

Contestualmente, il comando provinciale di Udine si prepara ad accogliere il nuovo dirigente. Alla guida arriverà l’ingegner Alessandra Bascià, 53 anni, proveniente dal comando provinciale di Rovigo, dove è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di comandante provinciale. Anche a Udine Bascià sarà la prima donna a guidare il comando dei Vigili del Fuoco. Bascià, che vanta una lunga esperienza come funzionario tecnico operativo anche al comando di Venezia, entrerà in servizio nel capoluogo friulano entro la fine della settimana.